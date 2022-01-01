Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 15
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 9
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новый альбом SLIPKNOT "не за горами" 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 15
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
[= ||| все новости группы



*

Bleed From Within

*



3 июн 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

12 май 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

14 апр 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

3 мар 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

12 ноя 2021 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

18 окт 2020 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

4 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в новом видео BLEED FROM WITHIN

29 мар 2020 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

2 дек 2019 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

14 авг 2019 : 		 Репетиционное видео BLEED FROM WITHIN

9 дек 2013 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

4 мар 2013 : 		 Семплы новых песен BLEED FROM WITHIN

26 фев 2013 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

15 сен 2012 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

3 авг 2012 : 		 BLEED FROM WITHIN на CENTURY MEDIA RECORDS

18 окт 2010 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

21 мар 2010 : 		 Новый альбом BLEED FROM WITHIN выйдет в мае

25 дек 2009 : 		 BLEED FROM WITHIN готовят второй альбом
| - |

|||| сегодня

Новое видео BLEED FROM WITHIN



zoom
Temple Of Lunacy, новое видео BLEED FROM WITHIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shrine", релиз которого намечен на третье июня на Nuclear Blast.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 136

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом