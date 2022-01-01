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Новое видео BLEED FROM WITHIN



Temple Of Lunacy, новое видео BLEED FROM WITHIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shrine", релиз которого намечен на третье июня на Nuclear Blast. http://www.bleedfromwithin.co.uk







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