сегодня



Новое видео BLEED FROM WITHIN



Flesh And Stone, новое видео BLEED FROM WITHIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shrine", релиз которого намечен на третье июня на Nuclear Blast. http://www.bleedfromwithin.co.uk







