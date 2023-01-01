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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
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Bleed From Within

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9 авг 2023 : 		 Новая песня BLEED FROM WITHIN

3 июн 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

12 май 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

14 апр 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

3 мар 2022 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

12 ноя 2021 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

18 окт 2020 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

4 май 2020 : 		 Вокалист TRIVIUM в новом видео BLEED FROM WITHIN

29 мар 2020 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

2 дек 2019 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

14 авг 2019 : 		 Репетиционное видео BLEED FROM WITHIN

9 дек 2013 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

4 мар 2013 : 		 Семплы новых песен BLEED FROM WITHIN

26 фев 2013 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

15 сен 2012 : 		 Новое видео BLEED FROM WITHIN

3 авг 2012 : 		 BLEED FROM WITHIN на CENTURY MEDIA RECORDS

18 окт 2010 : 		 Концертное видео BLEED FROM WITHIN

21 мар 2010 : 		 Новый альбом BLEED FROM WITHIN выйдет в мае

25 дек 2009 : 		 BLEED FROM WITHIN готовят второй альбом
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|||| 9 авг 2023

Новая песня BLEED FROM WITHIN



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новый визуальный ряд от BLEED FROM WITHIN, доступен ниже. Этот трек взят делюкс-версии альбома Shrine!




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