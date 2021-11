11 ноя 2021



Концертное видео BLEED FROM WITHIN



BLEED FROM WITHIN опубликовали концертное видео “Pathfinder" (Live in 2020), которое взято из альбома "Viral Hysteria".



Трек-лист:



"Night Crossing" (Live in 2020)

"Pathfinder" (Live in 2020)

"Uprising" (Live in 2020)

"Into Nothing" (Live in 2020 - Album Version)

"Afterlife" (Live in 2020)

"Cast Down" (Live in 2020)

"Fracture" (Live in 2020)

"Crown Of Misery" (Live in 2020)

"Ascend" (Live in 2020)

"Ruina" (Live in 2020)

"Alive" (Live in 2020)

"The End Of All We Know" (Live in 2020)







