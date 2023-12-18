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Ugly Kid Joe

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Вокалист UGLY KID JOE: «Эдди Ван Хален снял носки и отдал мне — я был так счастлив!»



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В рамках беседы на подкасте "Life In The Stocks" вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane рассказал о том, как легендарный гитарист VAN HALEN Эдди Ван Хален подарил ему пару своих носков, сняв с себя:

«Мы были на гастролях в Европе в 1995 году, и тур был потрясающим. Это были футбольные стадионы, и билеты продавались в основном на UGLY KID JOE, VAN HALEN и BON JOVI. Иногда на концертах выступали THE PRETENDERS, иногда там был Слэш. Это был просто потрясающий, удивительный тур. И у нас вышла пластинка 1995 года, она называлась "Menace To Sobriety", и мы были опасными и весёлыми. Это было как раз перед тем, как всё должно было испортиться, а тогда всё ещё было хорошо. Мы были в туре, и это было круто. Эдди Ван Хален — величайший гитарист. Эти парни были чертовски круты. Это было здорово. Эд был трезв, а мы нет. И во время соло Эда Michael Anthony говорил: "Иди сюда" и садился на усилитель. Я не пью виски, потому что это плохая идея, но Michael всё время понемногу выпивал, а я говорил: "Давай". Там было 80 000 человек, а Эдди Ван Хален вытворял всякие крутые штуки. И я думал: "Вот это да". И так было каждый день. У меня нет никаких подтверждений, к сожалению, но это происходило, и это было потрясающе.

У BON JOVI была замечательная женщина по имени Спанки — кажется, так её звали, и она была гардеробщицей. Так что если ты подружишься с ней, то сможешь получить чистую одежду. Это была моя главная миссия. Так что я подружился с ней, и она была классной, а у меня была чистая одежда. Потому что это мечта на гастролях. Чтобы вы знали, настоящая мечта на гастролях — это чистые носки, чистая одежда и всё в таком духе. В клубных турах, как и в обычных клубных делах, есть такая штука, как райдер. Вы можете получить Skittles, вы можете получить пиво, вы можете получить хлеб, вы можете получить веганскую еду или всё, что захотите. Но за эти годы я понял, что одна из самых нужных вещей, и об этом мне сказали некоторые из моих друзей, которых я считаю умными, — это носки. Носки — незаменимая вещь. Потому что если ты чувствуешь себя просто отвратительно, а потом надеваешь пару чистых носков, тебе становится гораздо лучше. Ты думаешь: "Хорошо. Это радикально. Я почти чист". Я серьёзно. Носки — это круто. Я люблю чистые носки. Они всем нравятся. Задумайтесь об этом...

Jon Bon Jovi — чертовски крутой чувак. Он взял нас в этот замечательный тур. Мы не смогли бы выступать на футбольных стадионах сами по себе. Господи Боже. Это было круто. Но в любом случае в райдере я написал "носки". И угадайте, чего не было в райдере, когда мы оказались за кулисами? Носков! И я такой: "Чёрт! Никаких носков". Это не такая уж большая просьба. Мы не просим каких-то безумных вещей. Мы хотим носки. Никто, кроме меня, не хочет носков, между прочим. Никого это не волнует. Все такие: "Заткнись со своими носками". Я такой: "Эти негодяи должны дать нам носки". И все такие: "Заткнись". А я всё: "Носки, носки, носки". Это правда. Я помешался на этой теме. В общем, в том туре мы играли на фестивалях Rock Am Ring и Rock Im Park в Германии, на которых выступала куча групп, но все группы, с которыми мы дружили, были там — VAN HALEN, BON JOVI и другие. И Эдди Ван Хален приходил потусоваться, его брат приходил потусоваться, мы все вместе зависали. И вот мы сидим за кулисами, и я всё ещё ною о носках. Эдди сидит рядом со мной и играет на гитаре. Он говорит: "Как дела, ребята?" Никто не хотел слушать, как я ещё раз говорю про носки, но я, чёрт возьми, был неумолим: "Чёртов Bon Jovi". А Эдди такой: "Что случилось? Что он сделал?" А я говорю: "Он не даёт мне носки". А Эд такой: "Что? Он не даёт тебе носки?" — "Нет, чувак. Я попросил в райдере. Угадай что, Эд?" Он говорит: "Что?" А я ему: "Нет носков". А он: "К чёрту", запрыгивает на стол, снимает ботинки, стягивает носки и отдаёт мне свои. А я снимаю обувь, надеваю носки Эдди Ван Халена и иду выступать на сцену».




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18 дек 2023
g
greesevold1
Добби свободен!

просмотров: 140

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