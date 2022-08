сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE



UGLY KID JOE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Rad Wings Of Destiny", выходящего 21 октября.



Трек-лист:



"That Ain't Livin'"

"Not Like The Other"

"Everything’s Changing"

"Kill The Pain"

"Lola"

"Dead Friends Play"

"Up in the City"

"Drinkin' And Drivin'"

"Failur"

"Long Road"







+0 -0



просмотров: 227