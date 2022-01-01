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Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»
22
CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?
22
Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию
18
DAVID ELLEFSON в DIETH
18
Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH...
12
все новости группы
Ugly Kid Joe
США
Hard Rock
Heavy Metal
Funk Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/uglykidjoetheband
Facebook:
http://www.facebook.com/uglykidjoetheband
22 июл 2022
:
Новое видео UGLY KID JOE
10 июн 2022
:
Новое видео UGLY KID JOE
26 янв 2022
:
Видео выступления UGLY KID JOE с разогрева JUDAS PRIEST
21 июн 2020
:
Вокалист UGLY KID JOE в новом треке MOLYBARON
21 май 2020
:
Профессиональное видео с выступления UGLY KID JOE
4 июл 2017
:
Концертное видео UGLY KID JOE
19 июн 2017
:
Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к UGLY KID JOE
9 май 2016
:
Новое видео UGLY KID JOE
22 окт 2015
:
Как вокалист UGLY KID JOE WHITFIELD CRANE пел в BLACK SABBATH
20 сен 2015
:
UGLY KID JOE исполнили новый трек
18 сен 2015
:
Новая песня UGLY KID JOE
4 сен 2015
:
Видео с текстом от UGLY KID JOE
19 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE
18 авг 2015
:
Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме UGLY KID JOE
20 июн 2015
:
Обложка нового альбома UGLY KID JOE
6 фев 2015
:
UGLY KID JOE работают над новым альбомом
2 сен 2013
:
Новый альбом UGLY KID JOE выйдет в октябре
12 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления UGLY KID JOE
5 апр 2013
:
EP UGLY KID JOE выйдет с бонус-треками
14 ноя 2012
:
Новое видео UGLY KID JOE
29 окт 2012
:
PHIL CAMPBELL, DUFF MCKAGAN исполнили классику MOTÖRHEAD с With UGLY KID JOE
2 окт 2012
:
UGLY KID JOE приглашают фанатов
28 авг 2012
:
Видеосъёмка акустического исполнения композиции UGLY KID JOE "No One Survives"
11 июн 2012
:
UGLY KID JOE: видео с выступления на Sweden Rock
29 май 2012
:
Новый ЕР от UGLY KID JOE
25 май 2012
:
Новое видео UGLY KID JOE
сегодня
Новое видео UGLY KID JOE
"Kill The Pain", новое видео группы UGLY KID JOE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rad Wings Of Destiny", выходящего 21 октября.
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Сообщений нет