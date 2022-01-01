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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
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Ugly Kid Joe

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10 июн 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

26 янв 2022 : 		 Видео выступления UGLY KID JOE с разогрева JUDAS PRIEST

21 июн 2020 : 		 Вокалист UGLY KID JOE в новом треке MOLYBARON

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления UGLY KID JOE

4 июл 2017 : 		 Концертное видео UGLY KID JOE

19 июн 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к UGLY KID JOE

9 май 2016 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

22 окт 2015 : 		 Как вокалист UGLY KID JOE WHITFIELD CRANE пел в BLACK SABBATH

20 сен 2015 : 		 UGLY KID JOE исполнили новый трек

18 сен 2015 : 		 Новая песня UGLY KID JOE

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от UGLY KID JOE

19 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE

18 авг 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме UGLY KID JOE

20 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома UGLY KID JOE

6 фев 2015 : 		 UGLY KID JOE работают над новым альбомом

2 сен 2013 : 		 Новый альбом UGLY KID JOE выйдет в октябре

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления UGLY KID JOE

5 апр 2013 : 		 EP UGLY KID JOE выйдет с бонус-треками

14 ноя 2012 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

29 окт 2012 : 		 PHIL CAMPBELL, DUFF MCKAGAN исполнили классику MOTÖRHEAD с With UGLY KID JOE

2 окт 2012 : 		 UGLY KID JOE приглашают фанатов

28 авг 2012 : 		 Видеосъёмка акустического исполнения композиции UGLY KID JOE "No One Survives"

11 июн 2012 : 		 UGLY KID JOE: видео с выступления на Sweden Rock

29 май 2012 : 		 Новый ЕР от UGLY KID JOE

25 май 2012 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

13 сен 2011 : 		 Новая песня UGLY KID JOE
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Новое видео UGLY KID JOE



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"That Ain't Livin'", новое видео группы UGLY KID JOE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rad Wings Of Destiny", выходящего 21 октября.




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