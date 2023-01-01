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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Новое видео THERION 32
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 22
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Ugly Kid Joe

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24 дек 2023 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

18 дек 2023 : 		 Вокалист UGLY KID JOE: «Эдди Ван Хален снял носки и отдал мне — я был так счастлив!»

14 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON присоединился на сцене к UGLY KID JOE

13 авг 2023 : 		 ANDREAS KISSER присоединился на сцене к UGLY KID JOE

15 май 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к UGLY KID JOE

30 окт 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

28 сен 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

18 авг 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

10 авг 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE

22 июл 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

10 июн 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

26 янв 2022 : 		 Видео выступления UGLY KID JOE с разогрева JUDAS PRIEST

21 июн 2020 : 		 Вокалист UGLY KID JOE в новом треке MOLYBARON

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления UGLY KID JOE

4 июл 2017 : 		 Концертное видео UGLY KID JOE

19 июн 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к UGLY KID JOE

9 май 2016 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

22 окт 2015 : 		 Как вокалист UGLY KID JOE WHITFIELD CRANE пел в BLACK SABBATH

20 сен 2015 : 		 UGLY KID JOE исполнили новый трек

18 сен 2015 : 		 Новая песня UGLY KID JOE

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от UGLY KID JOE

19 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE

18 авг 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме UGLY KID JOE

20 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома UGLY KID JOE

6 фев 2015 : 		 UGLY KID JOE работают над новым альбомом

2 сен 2013 : 		 Новый альбом UGLY KID JOE выйдет в октябре
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Новое видео UGLY KID JOE



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Bad Seed, новое видео UGLY KID JOE, доступно для просмотра ниже.




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