сегодня



CHRIS JERICHO присоединился на сцене к UGLY KID JOE



CHRIS JERICHO присоединился на сцене к UGLY KID JOE в рамках выступления 11 мая в RISE Rooftop, Хьюстон, Техас, для исполнения кавер-версии хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades".







+0 -0



просмотров: 192

