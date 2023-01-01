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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Ugly Kid Joe

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15 май 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к UGLY KID JOE

30 окт 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

28 сен 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

18 авг 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

10 авг 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE

22 июл 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

10 июн 2022 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

26 янв 2022 : 		 Видео выступления UGLY KID JOE с разогрева JUDAS PRIEST

21 июн 2020 : 		 Вокалист UGLY KID JOE в новом треке MOLYBARON

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления UGLY KID JOE

4 июл 2017 : 		 Концертное видео UGLY KID JOE

19 июн 2017 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась на сцене к UGLY KID JOE

9 май 2016 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

22 окт 2015 : 		 Как вокалист UGLY KID JOE WHITFIELD CRANE пел в BLACK SABBATH

20 сен 2015 : 		 UGLY KID JOE исполнили новый трек

18 сен 2015 : 		 Новая песня UGLY KID JOE

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от UGLY KID JOE

19 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UGLY KID JOE

18 авг 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD на новом альбоме UGLY KID JOE

20 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома UGLY KID JOE

6 фев 2015 : 		 UGLY KID JOE работают над новым альбомом

2 сен 2013 : 		 Новый альбом UGLY KID JOE выйдет в октябре

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления UGLY KID JOE

5 апр 2013 : 		 EP UGLY KID JOE выйдет с бонус-треками

14 ноя 2012 : 		 Новое видео UGLY KID JOE

29 окт 2012 : 		 PHIL CAMPBELL, DUFF MCKAGAN исполнили классику MOTÖRHEAD с With UGLY KID JOE
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CHRIS JERICHO присоединился на сцене к UGLY KID JOE



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CHRIS JERICHO присоединился на сцене к UGLY KID JOE в рамках выступления 11 мая в RISE Rooftop, Хьюстон, Техас, для исполнения кавер-версии хита MOTÖRHEAD "Ace Of Spades".




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