сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER



STRIKER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома ULTRAPOWER, выход которого намечен на второе февраля:



"Circle Of Evil"

"Best Of The Best Of The Best"

"Give it All"

"Blood Magic"

"Sucks To Suck"

"Ready For Anything"

"City Calling"

"Turn The Lights Out"

"Thunderdome"

"Live To Fight Another Day"

"Brawl At The Pub"



За оформление отвечал Al Perez / Ramone Sketch (@ramonesketch)







+0 -0



просмотров: 118