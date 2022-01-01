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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 79
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 14
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 79
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 14
[= ||| все новости группы



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Striker

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13 апр 2022 : 		 Новое видео STRIKER

21 ноя 2021 : 		 Новое видео STRIKER

21 окт 2021 : 		 Новая песня STRIKER

1 июл 2020 : 		 STRIKER выиграли канадский Грэмми

3 июн 2019 : 		 Новое видео STRIKER

9 янв 2019 : 		 STRIKER расстались с басистом

8 авг 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

7 фев 2018 : 		 STRIKER номинированы на JUNO

4 фев 2018 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER

11 сен 2017 : 		 Новое видео STRIKER

2 июл 2017 : 		 STRIKER получили награду

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления STRIKER

23 фев 2017 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 Новое видео STRIKER

24 май 2013 : 		 STRIKER представили нового гитариста

22 июл 2012 : 		 Новое видео STRIKER
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Новое видео STRIKER



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“Strange Love”, новое видео группы STRIKER, доступно для просмотра ниже.




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