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Новое видео METALLICA
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MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
63
Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
23
Видео с выступления FEAR FACTORY
15
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути...
14
Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
11
Видео с выступления FEAR FACTORY
10
Дэтующие бабушки предпочитают холодный!
10
Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH
9
Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме
8
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Новое видео METALLICA
76
MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
63
Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
23
Видео с выступления FEAR FACTORY
15
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути...
14
все новости группы
Striker
Канада
Heavy Metal
Speed Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/listentostriker
Facebook:
https://www.facebook.com/strikermetal
8 мар 2023
:
STRIKER в студии
13 апр 2022
:
Новое видео STRIKER
21 ноя 2021
:
Новое видео STRIKER
21 окт 2021
:
Новая песня STRIKER
1 июл 2020
:
STRIKER выиграли канадский Грэмми
3 июн 2019
:
Новое видео STRIKER
9 янв 2019
:
STRIKER расстались с басистом
8 авг 2018
:
Новый альбом STRIKER выйдет осенью
22 июн 2018
:
Новый альбом STRIKER выйдет осенью
7 фев 2018
:
STRIKER номинированы на JUNO
4 фев 2018
:
Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER
11 сен 2017
:
Новое видео STRIKER
2 июл 2017
:
STRIKER получили награду
20 мар 2017
:
Видео с выступления STRIKER
23 фев 2017
:
Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания
10 янв 2017
:
Новая песня STRIKER
22 дек 2016
:
Новое видео STRIKER
30 июн 2016
:
STRIKER получили награду
27 янв 2016
:
Новая песня STRIKER
3 дек 2015
:
Новое видео STRIKER
15 ноя 2015
:
Новая песня STRIKER
18 мар 2015
:
Новое видео STRIKER
6 ноя 2014
:
Новое видео STRIKER
6 сен 2014
:
Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания
18 ноя 2013
:
Новое видео STRIKER
24 май 2013
:
STRIKER представили нового гитариста
22 июл 2012
:
Новое видео STRIKER
7 июл 2012
:
Превью нового альбома STRIKER
29 июн 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER
28 апр 2012
:
STRIKER на NAPALM RECORDS
1 май 2010
:
STRIKER расстались с ударником
23 мар 2010
:
Дебютный альбом STRIKER выйдет в апреле
14 ноя 2009
:
Новая песня STRIKER
сегодня
STRIKER в студии
STRIKER сообщили о том, что отправились в студию для записи нового альбома, продюсировать который будет Josh Schroeder (Lorna Shore, Tallah, King 810).
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Конкурсы
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет