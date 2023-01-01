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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
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Striker

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8 мар 2023 : 		 STRIKER в студии

13 апр 2022 : 		 Новое видео STRIKER

21 ноя 2021 : 		 Новое видео STRIKER

21 окт 2021 : 		 Новая песня STRIKER

1 июл 2020 : 		 STRIKER выиграли канадский Грэмми

3 июн 2019 : 		 Новое видео STRIKER

9 янв 2019 : 		 STRIKER расстались с басистом

8 авг 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

7 фев 2018 : 		 STRIKER номинированы на JUNO

4 фев 2018 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER

11 сен 2017 : 		 Новое видео STRIKER

2 июл 2017 : 		 STRIKER получили награду

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления STRIKER

23 фев 2017 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 Новое видео STRIKER

24 май 2013 : 		 STRIKER представили нового гитариста
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|||| сегодня

STRIKER в студии



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STRIKER сообщили о том, что отправились в студию для записи нового альбома, продюсировать который будет Josh Schroeder (Lorna Shore, Tallah, King 810).

STRIKER Enter Studio To Work With Producer JOSH SCHROEDER For Seventh Full-Length




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