Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый рекорд METALLICA 49
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 33
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 25
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 23
*Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания 15
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 15
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый рекорд METALLICA 49
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 33
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 25
[= ||| все новости группы



*

Striker

*



9 ноя 2023 : 		 Новое видео STRIKER

22 сен 2023 : 		 Новое видео STRIKER

8 мар 2023 : 		 STRIKER в студии

13 апр 2022 : 		 Новое видео STRIKER

21 ноя 2021 : 		 Новое видео STRIKER

21 окт 2021 : 		 Новая песня STRIKER

1 июл 2020 : 		 STRIKER выиграли канадский Грэмми

3 июн 2019 : 		 Новое видео STRIKER

9 янв 2019 : 		 STRIKER расстались с басистом

8 авг 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

7 фев 2018 : 		 STRIKER номинированы на JUNO

4 фев 2018 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER

11 сен 2017 : 		 Новое видео STRIKER

2 июл 2017 : 		 STRIKER получили награду

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления STRIKER

23 фев 2017 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео STRIKER



zoom
"Circle Of Evil", новое видео группы STRIKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома ULTRAPOWER, выходящего 19 января:

STRIKER Release "Circle Of Evil" Music Video; ULTRAPOWER Album To Arrive In February




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом