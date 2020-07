сегодня



STRIKER выиграли канадский Грэмми



STRIKER стали победителями в категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" на 49-й церемонии вручения Juno Awards (канадский аналог Грэмми), которая прошла виртуально двадцать девятого июня.



«Всем огромное спасибо! Мы благодарны за победу в номинации Metal/Hard Music Album Of The Year на JUNO Awards 2020! Поздравления всем номинантам. Мы обязательно опубликуем больше новостей об этом в более подходящее время. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!»



На награду претендовали:



* KOBRA AND THE LOTUS - "Evolution" (Napalm/The Orchard)



* LINDSAY SCHOOLCRAFT - "Martyr" (Cyper Proxy/Independent)



* SINGLE MOTHERS DINE ALONE - "Through A Wall" (The Orchard)



* STRIKER - "Play To Win" (Record Breaking Records/Independent)



* THE AGONIST - "Orphans" (Rodeostar/The Orchard)













