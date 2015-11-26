STRIKER выиграли канадский Грэмми

STRIKER стали победителями в категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" на 49-й церемонии вручения Juno Awards (канадский аналог Грэмми), которая прошла виртуально двадцать девятого июня.
«Всем огромное спасибо! Мы благодарны за победу в номинации Metal/Hard Music Album Of The Year на JUNO Awards 2020! Поздравления всем номинантам. Мы обязательно опубликуем больше новостей об этом в более подходящее время. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!»
На награду претендовали:
* KOBRA AND THE LOTUS - "Evolution" (Napalm/The Orchard)
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