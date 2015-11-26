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Striker

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1 июл 2020 : 		 STRIKER выиграли канадский Грэмми

3 июн 2019 : 		 Новое видео STRIKER

9 янв 2019 : 		 STRIKER расстались с басистом

8 авг 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

7 фев 2018 : 		 STRIKER номинированы на JUNO

4 фев 2018 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER

11 сен 2017 : 		 Новое видео STRIKER

2 июл 2017 : 		 STRIKER получили награду

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления STRIKER

23 фев 2017 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 Новое видео STRIKER

24 май 2013 : 		 STRIKER представили нового гитариста

22 июл 2012 : 		 Новое видео STRIKER

7 июл 2012 : 		 Превью нового альбома STRIKER

29 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER

28 апр 2012 : 		 STRIKER на NAPALM RECORDS
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STRIKER выиграли канадский Грэмми



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STRIKER стали победителями в категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" на 49-й церемонии вручения Juno Awards (канадский аналог Грэмми), которая прошла виртуально двадцать девятого июня.

«Всем огромное спасибо! Мы благодарны за победу в номинации Metal/Hard Music Album Of The Year на JUNO Awards 2020! Поздравления всем номинантам. Мы обязательно опубликуем больше новостей об этом в более подходящее время. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!»

На награду претендовали:

* KOBRA AND THE LOTUS - "Evolution" (Napalm/The Orchard)

* LINDSAY SCHOOLCRAFT - "Martyr" (Cyper Proxy/Independent)

* SINGLE MOTHERS DINE ALONE - "Through A Wall" (The Orchard)

* STRIKER - "Play To Win" (Record Breaking Records/Independent)

* THE AGONIST - "Orphans" (Rodeostar/The Orchard)

STRIKER Wins JUNO Award In





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