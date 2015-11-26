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*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 20
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Striker

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21 окт 2021 : 		 Новая песня STRIKER

1 июл 2020 : 		 STRIKER выиграли канадский Грэмми

3 июн 2019 : 		 Новое видео STRIKER

9 янв 2019 : 		 STRIKER расстались с басистом

8 авг 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый альбом STRIKER выйдет осенью

7 фев 2018 : 		 STRIKER номинированы на JUNO

4 фев 2018 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER

11 сен 2017 : 		 Новое видео STRIKER

2 июл 2017 : 		 STRIKER получили награду

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления STRIKER

23 фев 2017 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 Новое видео STRIKER

24 май 2013 : 		 STRIKER представили нового гитариста

22 июл 2012 : 		 Новое видео STRIKER

7 июл 2012 : 		 Превью нового альбома STRIKER

29 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER
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|||| сегодня

Новая песня STRIKER



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"Deathwish", новая песня группы STRIKER, доступна для прослушивания ниже.

STRIKER Streaming New Single "Deathwish"; Euro Tour With UNLEASH THE ARCHERS Canceled



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