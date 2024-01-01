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Басист SYSTEM OF A DOWN выпустил дебютный трек проекта SEVEN HOURS AFTER VIOLET



SEVEN HOURS AFTER VIOLET, новый проект басиста SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian'а, выпустили свой дебютный сингл "Paradise", видеоклип на который можно просмотреть ниже.



Помимо Shavo, состав SEVEN HOURS AFTER VIOLET включает в себя вокалиста Taylor'a Barber'a (LEFT TO SUFFER), гитариста WINDS OF PLAGUE Michael'a Montoya (он же Morgoth Beatz, продюсер и автор песен, ранее сотрудничавший с Travis'ом Barker'ом, JuiceWrld, Lil Xan, Jonathan'ом Davis'ом, ISSUES и многими другими), гитариста/бэк-вокалиста Alejandro Aranda (он же Scarypoolparty, "American Idol") и барабанщика Josh'a Johnson'a (WINDS OF PLAGUE).



Этот релиз также знаменует собой запуск нового совместного лейбла Shavo, 1336 Records, в партнёрстве с Sumerian Music Group.







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