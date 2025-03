сегодня



Зачем лидер SEVEN HOURS AFTER VIOLET выгнал вокалиста KORN



SHAVO ODADJIAN в интервью SNSMix.com рассказал, почему отказался от сотрудничества с вокалистом KORN:



«SEVEN HOURS AFTER VIOLET изначально задумывался «как DJ Khaled от рока», в котором я буду «иметь кучу возможностей» от сотрудничества с различными известными вокалистами. Одним из таких коллабораторов был как раз Davis.



И так случилось, так музыка [SEVEN HOURS AFTER VIOLET] стала по-настоящему интересной, и я захотел исполнить ее вживую. Мы должны сыграть это вживую», и в тот момент, когда на записи были только черновики, это уже не сработало бы, потому что как тогда играть вживую?»



Когда Odadjian решил, что SEVEN HOURS AFTER VIOLET станет полноценной группой, он понял, что взять Davis в турне будет невозможно. Тогда Shavo и его команда попытались изменить безымянную песню так, чтобы фронтмен KORN звучал только в припеве. В конце концов, это просто не звучало правильно.



«[Измененная версия] была не так хороша, как должна быть, потому что я считаю Jonathan'a потрясающим. Я даже поговорил с ним, и мы решили, что если когда-нибудь еще будем сотрудничать, то будем писать вместе, а не использовать то, что он уже записал под другим названием».







