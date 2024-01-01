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Seven Hours After Violet

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Новое видео SEVEN HOURS AFTER VIOLET



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"Radiance", новое видео SEVEN HOURS AFTER VIOLET, в состав которой входят басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian, вокалист Taylor Barber (LEFT TO SUFFER), гитарист WINDS OF PLAGUE Michael Montoya (он же Morgoth Beatz, продюсер и автор песен, ранее сотрудничавший с Travis'ом Barker'ом, JuiceWrld, Lil Xan, Jonathan'ом Davis'ом, ISSUES и многими другими), гитарист/бэк-вокалист Alejandro Aranda (он же Scarypoolparty, "American Idol") и барабанщик Josh Johnson (WINDS OF PLAGUE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома группы, релиз которого намечен на 11 октября на 1336 Records.

Shavo: «Этот альбом — кульминация многолетних творческих поисков. В SEVEN HOURS AFTER VIOLET я хотел вернуться к своим корням в тяжелой музыке, но в то же время привнести что-то совершенно новое. 'Radiance' и его предшественник, 'Paradise', — это лишь небольшой проблеск интенсивности, музыкального разнообразия и эмоций, которые пронизывают этот альбом. Мы не можем дождаться, когда все смогут услышать его полностью и воплотить эти песни в жизнь на сцене во время нашего первого живого выступления на Mayhem Fest».

Трек-лист:

01. Paradise
02. Alive
03. Sunrise
04. Go!
05. Float
06. Glink
07. Cry...
08. Abandon
09. Radiance
10. Gloom
11. Feel




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