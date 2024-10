сегодня



SEVEN HOURS AFTER VIOLET отыграли первое шоу



Группа SEVEN HOURS AFTER VIOLET, в состав которой входят басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian, вокалист Taylor Barber (LEFT TO SUFFER), гитарист WINDS OF PLAGUE Michael Montoya (он же Morgoth Beatz, продюсер и автор песен, ранее сотрудничавший с Travis'ом Barker'ом, JuiceWrld, Lil Xan, Jonathan'ом Davis'ом, ISSUES и многими другими), гитарист/бэк-вокалист Alejandro Aranda (он же Scarypoolparty, "American Idol") и барабанщик Josh Johnson (WINDS OF PLAGUE), дебютировала в SiriusXM Garage, Los Angeles, California:



01. Paradise 00:01

02. Cry 03:01

03. Float 06:45

04. Radiance 10:51

05. Abandon 14:35

06. Alive 17:18



Encore



07. Sunrise 20:23











+0 -0



просмотров: 35