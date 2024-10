сегодня



Новое видео SEVEN HOURS AFTER VIOLET



"Cry"новое видео SEVEN HOURS AFTER VIOLET, в состав которой входят басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian, вокалист Taylor Barber (LEFT TO SUFFER), гитарист WINDS OF PLAGUE Michael Montoya (он же Morgoth Beatz, продюсер и автор песен, ранее сотрудничавший с Travis'ом Barker'ом, JuiceWrld, Lil Xan, Jonathan'ом Davis'ом, ISSUES и многими другими), гитарист/бэк-вокалист Alejandro Aranda (он же Scarypoolparty, "American Idol") и барабанщик Josh Johnson (WINDS OF PLAGUE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома группы, релиз которого состоялся 11 октября на 1336 Records:



01. Paradise

02. Alive

03. Sunrise

04. Go!

05. Float

06. Glink

07. Cry...

08. Abandon

09. Radiance

10. Gloom

11. Feel







просмотров: 28