SHAVO ODADJIAN рассказал о SEVEN HOURS AFTER VIOLET



SHAVO ODADJIAN в недавнем интервью рассказал о том, как появились SEVEN HOURS AFTER VIOLET:



«Получилось довольно забавно. Я люблю число 22, поэтому у меня есть бренд 22Red. 22 февраля 2022 года мы устроили вечеринку, а в день вечеринки я выступил в прямом эфире радиошоу на KROQ в Лос-Анджелесе. В тот вечер мы устраивали вечеринку в честь 22Red, но я вел это шоу раньше и пригласил ведущего на пати. Он спросил, можно ли ему привести друга. Я ответил: «Конечно». Он привел своего друга, и это оказался Morgoth Beatz, который в итоге стал продюсером, а теперь и моим ритм-гитаристом в группе и соавтором некоторых песен и всего остального. И мы с ним решили, что можем написать музыку в тот день вместе. Мы обменялись номерами и через месяц собрались вместе, написали песню, а еще через неделю — еще одну. А потом всё это переросло в то, что одну песню мы собирались продать другому артисту, потому что он всегда так делает; он пишет много музыки и передаёт её дальше. Вот как-то так. Но потом он мне говорит: «Чувак, почему бы тебе не сделать альбом Shavo? Например, со всеми песнями, которые ты написал, а не только с одной или двумя. Они получаются отличными». И в тот момент я еще не думал о том, чтобы записать свой собственный альбом, потому что у меня было множество других проектов. И еще одна проблема — я никогда не делал тяжелую музыку вне SYSTEM. Она была тяжелой, но никогда в том же самом жанре. Я всегда старался идти вразрез с правилами, я делал EDM, я делал хип-хоп, я делал рок-металлическое дерьмо, но я не фокусировался только на этом, что на самом деле является моей сильной стороной. Я закрываю глаза, и это просто происходит, вот как мы этого добились.



Так что я был в его студии. Но и у меня есть и своя студия. Я дал ему ключ и сказал: «Проходи ко мне. Мы начнем работать над этой пластинкой». И через полтора года у нас есть полноценная пластинка, плюс еще половина второй пластинки. У нас полноценная группа. Я основал свой собственный лейбл и подписал контракт с Sumerian, который имеет всемирную дистрибуцию с Virgin, что для меня просто замечательно. Это то, как я хотел контролировать все это дело. Я занимаюсь этим уже 30 лет, так что я знал, как и что я этого хочу, и я это сделал. С этого все и началось. В данный момент мы в таком положении. Все то, что начиналось как увлечение, превратилось в мое призвание».







