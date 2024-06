сегодня



Новая песня HIRAX



"Drill Into The Brain", новая песня группы HIRAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Faster Than Death, выход которого запланирован на август:



"Drill Into The Brain"

"Drowned Bodies"

"Faster Than Death"

"Relentless"







