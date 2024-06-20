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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 25
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Hirax

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20 июн 2024 : 		 Новая песня HIRAX

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25 сен 2023 : 		 HIRAX завершили запись

19 янв 2018 : 		 Видео с выступления HIRAX

23 сен 2017 : 		 Видео с выступления HIRAX

5 июл 2017 : 		 Концертное видео HIRAX

9 июн 2016 : 		 HIRAX собираются записать новый альбом

26 фев 2015 : 		 Альбом HIRAX выйдет на виниле

31 янв 2015 : 		 Новое видео HIRAX

3 мар 2014 : 		 Новый альбом HIRAX доступен для прослушивания

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11 окт 2013 : 		 Обложка нового сингла HIRAX

16 сен 2013 : 		 Выход нового альбома HIRAX отложен

27 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HIRAX

21 июл 2013 : 		 HIRAX исполнили новую песню

7 май 2013 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет в сентябре

24 апр 2013 : 		 HIRAX начнут запись на этой неделе

10 дек 2012 : 		 HIRAX на SPV/STEAMHAMMER

6 ноя 2012 : 		 Автор обложек KREATOR/CELTIC FROST оформит новый альбом HIRAX

31 окт 2012 : 		 Новый сингл HIRAX

12 сен 2012 : 		 Новый сингл HIRAX выйдет в декабре

28 фев 2012 : 		 Видео с репетиции нового трека HIRAX

25 фев 2012 : 		 HIRAX начнут запись в июне

14 фев 2012 : 		 Новое видео HIRAX

31 окт 2011 : 		 Новое видео HIRAX

29 июн 2010 : 		 Промо-видео HIRAX
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Новая песня HIRAX



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"Drill Into The Brain", новая песня группы HIRAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Faster Than Death, выход которого запланирован на август:

"Drill Into The Brain"
"Drowned Bodies"
"Faster Than Death"
"Relentless"

HIRAX Streaming "Drill Into The Brain" From Upcoming Faster Than Death 7" Vinyl EP




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20 июн 2024
IJzerklompje
Чëрненький! Хей!

просмотров: 203

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