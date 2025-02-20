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Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде»



Katon W. De Pena в недавнем интервью попросили рассказать о том, как он ощущает себя в качестве чернокожего музыканта в металлическом сообществе:



«По большей части это был отличный опыт. Я познакомился с людьми со всего мира. Я играл на концертах в разных странах и смог узнать о самых разных культурах. Мне очень повезло».



На вопрос о том, сталкивался ли он с расизмом в металл-сообществе, он сказал:



«Мне легко ответить на этот вопрос, поскольку я чернокожий. Сталкивался, потому что расизм есть везде. Только от вас зависит, позволите ли вы ему испортить себе настроение. Нельзя позволять ему поглотить вас. Расизм имеет силу, только если вы ему это позволите. Занимайтесь самообразованием и всегда будьте внимательны к своему окружению, и всё будет в порядке. Мы живём в реальном мире, и никто не может избежать осуждения, независимо от того, к какой расе вы принадлежите».



Katon рассказал, что некоторые люди относились к нему иначе из-за его цвета кожи, но добавил:



«Меня это не беспокоит, потому что в этом мире есть вещи похуже, чем то, что ты не нравишься какому-то расисту. Если вы не нравитесь человеку из-за цвета вашей кожи, похоже, он весьма несчастлив в жизни. Нужно помнить, что это у него проблемы, а не у вас».



Насчёт того, повлияла ли его раса на музыку, послание, тексты или имидж HIRAX, он сказал:



«Без сомнения, HIRAX не звучали бы так, как звучат, если бы эти элементы не были переплетены в нашей музыке. Если вы внимательно послушаете и прочитаете тексты песен, которые прилагаются ко всем нашим альбомам, вы поймёте, о чём я сейчас говорю. В основе лежит идея объединения людей. Единство — вот во что мы верим.Я очень честен в этом вопросе. Раса влияет на все аспекты деятельности каждого человека. Это часть нашей сущности. Мы будем иметь с этим дело до конца времён. Я никогда не буду пытаться приукрасить ситуацию. Это чистая правда».



На вопрос о том, повлиял ли цвет кожи на его личный имидж как металлиста, он сказал:



«Да. Для меня важно, чтобы люди знали, что я чернокожий. Поэтому, если вы заметили, особенно на ранних фотографиях из моей карьеры, у меня всегда было большое афро [причёска]. Я очень горжусь этим. И хотя моя раса помогла создать рок-н-ролл и тяжёлый металл, не так много чернокожих музыкантов зарабатывают на жизнь тем, чем занимаюсь я. Раса влияет на то, что я делаю. Я всегда брал быка за рога. Я всегда принимал себя таким, какой я есть. Я считаю, что если у кого-то есть проблемы с цветом моей кожи, то это их проблема, а не моя. Я ни о чём не жалею».



На вопрос о том, считает ли он, что раса имеет значение в металл-сообществе, Katon ответил:



«Да, но я занимаюсь своим делом, чтобы ломать двери и разрушать барьеры. Моя миссия — объединять людей».











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