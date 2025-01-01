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Новости
*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*MASTODON расстались с гитаристом 138
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 29
*Новое видео BEHEMOTH 25
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 22
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
*SOPHIE LLOYD исполняет METALLICA 15
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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*MASTODON расстались с гитаристом 138
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 29
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Hirax

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13 мар 2025 : 		 Видео с выступления HIRAX

4 мар 2025 : 		 Новый альбом HIRAX доступен для прослушивания

20 фев 2025 : 		 Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде»

13 янв 2025 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет зимой

28 ноя 2024 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет зимой

17 июл 2024 : 		 Новое видео HIRAX

20 июн 2024 : 		 Новая песня HIRAX

1 июн 2024 : 		 HIRAX выпускают ЕР

25 сен 2023 : 		 HIRAX завершили запись

19 янв 2018 : 		 Видео с выступления HIRAX

23 сен 2017 : 		 Видео с выступления HIRAX

5 июл 2017 : 		 Концертное видео HIRAX

9 июн 2016 : 		 HIRAX собираются записать новый альбом

26 фев 2015 : 		 Альбом HIRAX выйдет на виниле

31 янв 2015 : 		 Новое видео HIRAX

3 мар 2014 : 		 Новый альбом HIRAX доступен для прослушивания

26 фев 2014 : 		 Новая песня HIRAX

11 окт 2013 : 		 Обложка нового сингла HIRAX

16 сен 2013 : 		 Выход нового альбома HIRAX отложен

27 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HIRAX

21 июл 2013 : 		 HIRAX исполнили новую песню

7 май 2013 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет в сентябре

24 апр 2013 : 		 HIRAX начнут запись на этой неделе

10 дек 2012 : 		 HIRAX на SPV/STEAMHAMMER

6 ноя 2012 : 		 Автор обложек KREATOR/CELTIC FROST оформит новый альбом HIRAX

31 окт 2012 : 		 Новый сингл HIRAX
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Видео с выступления HIRAX



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Видео с выступления HIRAX, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2024, доступно ниже.




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