Новое видео HIRAX



"Relentless", новое видео группы HIRAX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР Faster Than Death, выход которого запланирован на август:



"Drill Into The Brain"

"Drowned Bodies"

"Faster Than Death"

"Relentless"







