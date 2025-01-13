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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 106
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 81
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 34
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Hirax

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13 янв 2025 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет зимой

28 ноя 2024 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет зимой

17 июл 2024 : 		 Новое видео HIRAX

20 июн 2024 : 		 Новая песня HIRAX

1 июн 2024 : 		 HIRAX выпускают ЕР

25 сен 2023 : 		 HIRAX завершили запись

19 янв 2018 : 		 Видео с выступления HIRAX

23 сен 2017 : 		 Видео с выступления HIRAX

5 июл 2017 : 		 Концертное видео HIRAX

9 июн 2016 : 		 HIRAX собираются записать новый альбом

26 фев 2015 : 		 Альбом HIRAX выйдет на виниле

31 янв 2015 : 		 Новое видео HIRAX

3 мар 2014 : 		 Новый альбом HIRAX доступен для прослушивания

26 фев 2014 : 		 Новая песня HIRAX

11 окт 2013 : 		 Обложка нового сингла HIRAX

16 сен 2013 : 		 Выход нового альбома HIRAX отложен

27 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HIRAX

21 июл 2013 : 		 HIRAX исполнили новую песню

7 май 2013 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет в сентябре

24 апр 2013 : 		 HIRAX начнут запись на этой неделе

10 дек 2012 : 		 HIRAX на SPV/STEAMHAMMER

6 ноя 2012 : 		 Автор обложек KREATOR/CELTIC FROST оформит новый альбом HIRAX

31 окт 2012 : 		 Новый сингл HIRAX

12 сен 2012 : 		 Новый сингл HIRAX выйдет в декабре

28 фев 2012 : 		 Видео с репетиции нового трека HIRAX

25 фев 2012 : 		 HIRAX начнут запись в июне
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Новый альбом HIRAX выйдет зимой



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HIRAX выпустят новую работу, получившую название "Faster Than Death", 28 февраля на Armageddon Label:


01. Drill Into The Brain [1:04]
02. Armageddon [2:56]
03. Drowned Bodies [2:43]
04. Faster Than Death [1:34]
05. Psychiatric Ward [1:33]
06. Relentless [2:24]
07. Revenant [3:46]
08. Warlord's Command [2:36]
09. Worlds End [3:12]




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13 янв 2025
H
HELLECTOR
Ура!!!
Всё по заветам олдскула.
9 песен по 2 минуты в среднем)
Ждём!

просмотров: 140

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