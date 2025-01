сегодня



Новый альбом HIRAX выйдет зимой



HIRAX выпустят новую работу, получившую название "Faster Than Death", 28 февраля на Armageddon Label:





01. Drill Into The Brain [1:04]

02. Armageddon [2:56]

03. Drowned Bodies [2:43]

04. Faster Than Death [1:34]

05. Psychiatric Ward [1:33]

06. Relentless [2:24]

07. Revenant [3:46]

08. Warlord's Command [2:36]

09. Worlds End [3:12]







