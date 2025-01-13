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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
106
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
81
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
58
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
54
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Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии...
106
Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
81
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы...
58
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
54
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
34
все новости группы
Hirax
США
Thrash Metal
http://www.blackdevilrecords.com
Myspace:
http://www.myspace.com/hirax
13 янв 2025
:
Новый альбом HIRAX выйдет зимой
28 ноя 2024
:
Новый альбом HIRAX выйдет зимой
17 июл 2024
:
Новое видео HIRAX
20 июн 2024
:
Новая песня HIRAX
1 июн 2024
:
HIRAX выпускают ЕР
25 сен 2023
:
HIRAX завершили запись
19 янв 2018
:
Видео с выступления HIRAX
23 сен 2017
:
Видео с выступления HIRAX
5 июл 2017
:
Концертное видео HIRAX
9 июн 2016
:
HIRAX собираются записать новый альбом
26 фев 2015
:
Альбом HIRAX выйдет на виниле
31 янв 2015
:
Новое видео HIRAX
3 мар 2014
:
Новый альбом HIRAX доступен для прослушивания
26 фев 2014
:
Новая песня HIRAX
11 окт 2013
:
Обложка нового сингла HIRAX
16 сен 2013
:
Выход нового альбома HIRAX отложен
27 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома HIRAX
21 июл 2013
:
HIRAX исполнили новую песню
7 май 2013
:
Новый альбом HIRAX выйдет в сентябре
24 апр 2013
:
HIRAX начнут запись на этой неделе
10 дек 2012
:
HIRAX на SPV/STEAMHAMMER
6 ноя 2012
:
Автор обложек KREATOR/CELTIC FROST оформит новый альбом HIRAX
31 окт 2012
:
Новый сингл HIRAX
12 сен 2012
:
Новый сингл HIRAX выйдет в декабре
28 фев 2012
:
Видео с репетиции нового трека HIRAX
25 фев 2012
:
HIRAX начнут запись в июне
14 фев 2012
:
Новое видео HIRAX
31 окт 2011
:
Новое видео HIRAX
29 июн 2010
:
Промо-видео HIRAX
11 июн 2010
:
Новый сборник HIRAX
23 фев 2010
:
Новое видео HIRAX
1 окт 2009
:
Семплы нового альбома HIRAX
сегодня
Новый альбом HIRAX выйдет зимой
HIRAX выпустят новую работу, получившую название "Faster Than Death", 28 февраля на Armageddon Label:
01. Drill Into The Brain [1:04]
02. Armageddon [2:56]
03. Drowned Bodies [2:43]
04. Faster Than Death [1:34]
05. Psychiatric Ward [1:33]
06. Relentless [2:24]
07. Revenant [3:46]
08. Warlord's Command [2:36]
09. Worlds End [3:12]
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13 янв 2025
H
HELLECTOR
Ура!!!
Всё по заветам олдскула.
9 песен по 2 минуты в среднем)
Ждём!
просмотров: 140
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Всё по заветам олдскула.
9 песен по 2 минуты в среднем)
Ждём!