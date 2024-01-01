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Новый альбом HIRAX выйдет зимой



HIRAX сообщили о том, что новая пластинка получила название Faster Than Death, и будет выпущена 21 февраля на Doomentia Records на виниле (два варианта), CD в диджипаке и на кассете.







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