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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 40
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Hirax

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28 ноя 2024 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет зимой

17 июл 2024 : 		 Новое видео HIRAX

20 июн 2024 : 		 Новая песня HIRAX

1 июн 2024 : 		 HIRAX выпускают ЕР

25 сен 2023 : 		 HIRAX завершили запись

19 янв 2018 : 		 Видео с выступления HIRAX

23 сен 2017 : 		 Видео с выступления HIRAX

5 июл 2017 : 		 Концертное видео HIRAX

9 июн 2016 : 		 HIRAX собираются записать новый альбом

26 фев 2015 : 		 Альбом HIRAX выйдет на виниле

31 янв 2015 : 		 Новое видео HIRAX

3 мар 2014 : 		 Новый альбом HIRAX доступен для прослушивания

26 фев 2014 : 		 Новая песня HIRAX

11 окт 2013 : 		 Обложка нового сингла HIRAX

16 сен 2013 : 		 Выход нового альбома HIRAX отложен

27 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HIRAX

21 июл 2013 : 		 HIRAX исполнили новую песню

7 май 2013 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет в сентябре

24 апр 2013 : 		 HIRAX начнут запись на этой неделе

10 дек 2012 : 		 HIRAX на SPV/STEAMHAMMER

6 ноя 2012 : 		 Автор обложек KREATOR/CELTIC FROST оформит новый альбом HIRAX

31 окт 2012 : 		 Новый сингл HIRAX

12 сен 2012 : 		 Новый сингл HIRAX выйдет в декабре

28 фев 2012 : 		 Видео с репетиции нового трека HIRAX

25 фев 2012 : 		 HIRAX начнут запись в июне

14 фев 2012 : 		 Новое видео HIRAX
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Новый альбом HIRAX выйдет зимой



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HIRAX сообщили о том, что новая пластинка получила название Faster Than Death, и будет выпущена 21 февраля на Doomentia Records на виниле (два варианта), CD в диджипаке и на кассете.

HIRAX To Release Faster Than Death Album In February; Cover Art Revealed




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