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Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ


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"Бородино", новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из вышедшего в 2018 году альбома "Дети Севера".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

freeze2


13 фев 2019, 19:25		Вот это вроде хуйня полная, но смотрел недавно выступления ЛСП и Скриптонита, так тоже ведь хуйня полная. И что в итоге, всё хуйня, получается?


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