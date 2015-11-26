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*Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания [15]
*Новое видео INFECTED RAIN [7]
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*Новая песня группы МЕЛЬНИЦА [4]
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*Khranitel*



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3 май 2020 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

20 дек 2019 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

24 ноя 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

13 фев 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

26 дек 2018 : 		 Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

22 дек 2017 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

30 май 2017 : 		 Новый ЕР группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

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Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ


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Группа ХРАНИТЕЛЬ представила новую композицию "Измаил".

«Посвящается 230-летней годовщине взятия Измаила!

Посвящается памяти подвигу русских воинов, взявших Измаил и победивших в Русско-турецкой войне 1787-1791гг!

Помним! Гордимся!»




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