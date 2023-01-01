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Новое видео IMPERIAL AGE
8
Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания
7
Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания
3
Новая песня DOWNCROSS
1
Новый альбом группы КАЛЕВАЛА доступен для прослушивания
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по
Новое видео IMPERIAL AGE
8
Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания
7
Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания
3
Новая песня DOWNCROSS
1
Новый альбом группы КАЛЕВАЛА доступен для прослушивания
1
все новости группы
Khranitel
Россия
Power Metal
Speed Metal
-
VK.com:
https://vk.com/msmhranitel
17 мар 2023
:
Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ
9 июн 2022
:
Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ
24 янв 2022
:
Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания
10 июл 2021
:
Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ
29 дек 2020
:
Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ
3 май 2020
:
Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ
20 дек 2019
:
Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ
24 ноя 2019
:
Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ
13 фев 2019
:
Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ
26 дек 2018
:
Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания
22 дек 2017
:
Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ
30 май 2017
:
Новый ЕР группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания
сегодня
Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ
"БАЛЛАДА О ГЕНЕРАЛИССИМУСЕ", новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ, доступно для просмотра ниже.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет