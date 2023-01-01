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RU Новости
*Новое видео IMPERIAL AGE 8
*Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания 7
*Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания 3
*Новая песня DOWNCROSS 1
*Новый альбом группы КАЛЕВАЛА доступен для прослушивания 1
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*Новое видео IMPERIAL AGE 8
*Новый ЕР группы МЕЩЕРА доступен для прослушивания 7
*Новый альбом группы ИЗМОРОЗЬ доступен для прослушивания 3
*Новая песня DOWNCROSS 1
*Новый альбом группы КАЛЕВАЛА доступен для прослушивания 1
[= ||| все новости группы



*

Khranitel

*



17 мар 2023 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

9 июн 2022 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

24 янв 2022 : 		 Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

10 июл 2021 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

29 дек 2020 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

3 май 2020 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

20 дек 2019 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

24 ноя 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

13 фев 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

26 дек 2018 : 		 Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

22 дек 2017 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

30 май 2017 : 		 Новый ЕР группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания
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Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ



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"БАЛЛАДА О ГЕНЕРАЛИССИМУСЕ", новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ, доступно для просмотра ниже.




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