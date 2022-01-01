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*Новое видео IMPERIAL AGE 17
*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил трек-лист дебютного альбома 11
*Видео с текстом от 𝓮𝓿𝓮𝓻x... 6
*Новый ЕР DEPRIVATION доступен для прослушивания 6
*Новый ЕР KOMUNIST доступен для прослушивания 6
*Новый ЕР BLAZING RUST доступен для прослушивания 5
*Концертное видео HOK-KEY 4
*Новая песня FORCES UNITED 3
*Новый альбом MARBLE CARRION доступен для прослушивания 3
*Новое видео ADDIKTH 3
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*Новое видео IMPERIAL AGE 17
*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил трек-лист дебютного альбома 11
*Видео с текстом от 𝓮𝓿𝓮𝓻x... 6
*Новый ЕР DEPRIVATION доступен для прослушивания 6
*Новый ЕР KOMUNIST доступен для прослушивания 6
[= ||| все новости группы



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Khranitel

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9 июн 2022 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

24 янв 2022 : 		 Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

10 июл 2021 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

29 дек 2020 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

3 май 2020 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

20 дек 2019 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

24 ноя 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

13 фев 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

26 дек 2018 : 		 Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

22 дек 2017 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

30 май 2017 : 		 Новый ЕР группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания
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Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ



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Пётр Великий, новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ, доступен для прослушивания ниже.




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