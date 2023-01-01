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RU Новости
*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024 55
*Новое видео АУТКАСТ 26
*Новое видео URATSAKIDOGI 20
*Новое видео группы ДЖОКОНДА 17
*Концертное видео ARKONA 6
*SECOND TO SUN выпустят концертный альбом 5
*Новое видео INFECTED RAIN 1
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*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024 55
*Новое видео АУТКАСТ 26
*Новое видео URATSAKIDOGI 20
*Новое видео группы ДЖОКОНДА 17
*Концертное видео ARKONA 6
[= ||| все новости группы



*

Khranitel

*



6 дек 2023 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

7 июн 2023 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

17 мар 2023 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

9 июн 2022 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

24 янв 2022 : 		 Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

10 июл 2021 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

29 дек 2020 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

3 май 2020 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

20 дек 2019 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

24 ноя 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

13 фев 2019 : 		 Новое видео группы ХРАНИТЕЛЬ

26 дек 2018 : 		 Новый альбом группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

22 дек 2017 : 		 Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ

30 май 2017 : 		 Новый ЕР группы ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания
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Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ



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"План Кутузова" (версия 2023), новая композиция группы ХРАНИТЕЛЬ, доступна для прослушивания ниже.

У него был выбор: спасти Москву, потеряв армию, или спасти армию и Россию, пожертвовав Москвой. Он выбрал второе...




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