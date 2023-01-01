сегодня



Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ



"План Кутузова" (версия 2023), новая композиция группы ХРАНИТЕЛЬ, доступна для прослушивания ниже.



У него был выбор: спасти Москву, потеряв армию, или спасти армию и Россию, пожертвовав Москвой. Он выбрал второе...







+0 -0



просмотров: 25

