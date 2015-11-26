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Grima







24 июн 2020 : Новая песня GRIMA

7 мар 2020 : Новое видео GRIMA



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Новая песня GRIMA





Сибирские атмосферные блэк-металлисты GRIMA выпустили сингл с полностью перезаписанной и переаранжированной заглавной композицией с первого альбома "Devotion to lord". Песня доступна для прослушивания ниже.



Кроме того, в настоящее время проект работает над записью нового альбома, точная дата выхода которого пока не названа.

<a href="http://grima.bandcamp.com/track/devotion-to-lord-2020">Devotion to Lord (2020) by Grima</a>





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