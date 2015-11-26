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Новая песня GRIMA
Сибирские атмосферные блэк-металлисты GRIMA выпустили сингл с полностью перезаписанной и переаранжированной заглавной композицией с первого альбома "Devotion to lord". Песня доступна для прослушивания ниже.
Кроме того, в настоящее время проект работает над записью нового альбома, точная дата выхода которого пока не названа.
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