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Grima

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|||| 17 май 2022

Название и обложка нового альбома GRIMA



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8 июля выйдет новый альбом сибирских атмосферных блэк-металлистов Grima. Альбом получил название "Frostbitten" и будет издан финским лейблом Naturmacht Productions.



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