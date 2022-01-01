17 май 2022



Название и обложка нового альбома GRIMA



8 июля выйдет новый альбом сибирских атмосферных блэк-металлистов Grima. Альбом получил название "Frostbitten" и будет издан финским лейблом Naturmacht Productions. https://grima.bandcamp.com/





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