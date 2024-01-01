GRIMA на Napalm Records

«С гордостью сообщаем, что мы подписали контракт с Napalm Records. Мы очень рады стать частью большой металлической семьи!»
Sebastian Münch, Napalm Records: «Атмосферной блэк-металл группе GRIMA удается идеально сочетать красоту и грубость природы, древнюю магию нашей планеты и языческое понимание мира. Прекрасный общий музыкальный результат сочетает в себе все то, что нравится поклонникам Agalloch, Helrunar, Moonsorrow или Empyrium».
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