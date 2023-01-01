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Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024
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Новое видео URATSAKIDOGI
21
Новое видео группы ДЖОКОНДА
17
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7
SECOND TO SUN выпустят концертный альбом
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Новый альбом группы ГРОБОВАЯ ДОСКА доступен для прослушивани...
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Новая песня группы ХРАНИТЕЛЬ
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Фраза, имя группы
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с
по
Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024
55
Новое видео URATSAKIDOGI
21
Новое видео группы ДЖОКОНДА
17
Новое видео INFECTED RAIN
13
Концертное видео ARKONA
7
все новости группы
Grima
Россия
Black Metal
https://grima.bandcamp.com/
VK.com:
https://vk.com/grimathemighty
Facebook:
https://www.facebook.com/grimablackmetal/
15 дек 2023
:
Концертное видео GRIMA
15 сен 2023
:
Видео полного выступления GRIMA
29 июл 2022
:
Новый альбом GRIMA доступен для прослушивания
1 июл 2022
:
Новое видео GRIMA
17 май 2022
:
Название и обложка нового альбома GRIMA
28 янв 2021
:
Новый альбом GRIMA доступен для прослушивания
18 янв 2021
:
Новая песня GRIMA
6 янв 2021
:
Новая песня GRIMA
24 июн 2020
:
Новая песня GRIMA
7 мар 2020
:
Новое видео GRIMA
сегодня
Концертное видео GRIMA
"Red Forest Ritual (Live Recording)", новое видео GRIMA, доступно ниже. Церемония записана сентябрьской ночью в окрестностях Красного леса.
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Рецензии
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Сообщений нет