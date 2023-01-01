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*Новый ЕР группы КИПЕЛОВ выйдет в 2024 55
*Новое видео URATSAKIDOGI 21
*Новое видео группы ДЖОКОНДА 17
*Новое видео INFECTED RAIN 13
*Концертное видео ARKONA 7
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Grima

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|||| сегодня

Концертное видео GRIMA



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"Red Forest Ritual (Live Recording)", новое видео GRIMA, доступно ниже. Церемония записана сентябрьской ночью в окрестностях Красного леса.




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