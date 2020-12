сегодня



Новая песня группы МЕЛЬНИЦА





Группу МЕЛЬНИЦА и компанию Blizzard Entertainment связывает опыт успешной работы над песней «Дочь морей», сопровождавшей выход дополнения World of Warcraft: Battle for Azeroth. В российской локализации этого ролика Наталья О’Шей стала «голосом Джайны», и это исполнение было очень высоко оценено поклонниками игры по всему миру.



Сейчас мы с удовольствием представляем новую коллаборацию между МЕЛЬНИЦЕЙ и Blizzard Entertainment. Специально к выходу нового дополнения World of Warcraft: Shadowlands группа записала эксклюзивную песню «Тёмные Земли». Классическое звучание МЕЛЬНИЦЫ в этой мощной балладе сочетается с образами и сюжетными отсылками, которые придутся по душе всем поклонникам игры.



«Темные Земли» войдут в новый альбом «Манускрипт», релиз которого планируется весной. http://www.melnitsa.net







+0 -0



просмотров: 71