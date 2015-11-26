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*Melnitsa*



12 дек 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

19 окт 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

15 окт 2016 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

3 сен 2016 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

13 окт 2015 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

8 окт 2015 : 		 Трек-лист нового альбома МЕЛЬНИЦА

21 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома группы МЕЛЬНИЦА

10 окт 2014 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

29 дек 2012 : 		 Новое видео МЕЛЬНИЦА

28 апр 2008 : 		 Сольный проект Алевтины (ex-МЕЛЬНИЦА)

30 ноя 2007 : 		 Из группы МЕЛЬНИЦА ушла вторая вокалистка

28 июн 2007 : 		 Группу МЕЛЬНИЦА покинул гитарист

12 авг 2005 : 		 МЕЛЬНИЦА на радио

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Новая песня группы МЕЛЬНИЦА


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Группу МЕЛЬНИЦА и компанию Blizzard Entertainment связывает опыт успешной работы над песней «Дочь морей», сопровождавшей выход дополнения World of Warcraft: Battle for Azeroth. В российской локализации этого ролика Наталья О’Шей стала «голосом Джайны», и это исполнение было очень высоко оценено поклонниками игры по всему миру.

Сейчас мы с удовольствием представляем новую коллаборацию между МЕЛЬНИЦЕЙ и Blizzard Entertainment. Специально к выходу нового дополнения World of Warcraft: Shadowlands группа записала эксклюзивную песню «Тёмные Земли». Классическое звучание МЕЛЬНИЦЫ в этой мощной балладе сочетается с образами и сюжетными отсылками, которые придутся по душе всем поклонникам игры.

«Темные Земли» войдут в новый альбом «Манускрипт», релиз которого планируется весной.




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