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*Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ 19
*Умер основатель WINTAAR 13
*Новый сингл БЕЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 11
*Новое видео TARDIGRADE INFERNO 2
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 1
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Melnitsa

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Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания



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Символ Солнца, новый альбом группы МЕЛЬНИЦА, доступен для прослушивания ниже.

В девятый студийный альбом группы вошли 11 треков, два из которых — “Кащей” и “Сердце ястреба” уже были выпущены в качестве синглов и обрели собственное видео-воплощение.

Хелависа называет новый релиз “оптимистической трагедией”:

«”Манускрипт” был во многом размышлением о тоске, разлуках и утратах. В «Символе Солнца» мы хотели сделать упор на активное превозмогание, борьбу и своего рода оптимистический фатализм. Возвращение из загадочного Леванта в родное славянское «логово змиево» (с), в семантическое поле ястребов и горлиц, царевичей и волков. Очень важная составляющая текстового корпуса как стихотворного сборника — скрытая ирония и самоирония, то есть то, чего нашей пафосной группе всегда не хватало».

В “славянском” альбоме, правда, не обошлось без уже традиционной джиги. Здесь к основным мельничным музыкальным инструментам присоединился фидл — средневековая народная “скрипка”. В альбоме нашлось место и для электроники, и для струнного квартета. А еще в новых песнях активно используется многоголосие.

“Альбом был записан на студии Vintage Records, и мы традиционно благодарим за работу звукорежиссера и саундпродюсера Бориса Истомина, без которого мы бы не пришли к итоговому звучанию альбома”.

Соавторами некоторых песен на альбоме стали поэт Ольга Лишина и прозаик и сценарист Андрей Рубанов. Оформление релиза — дизайн обложки, CD, буклета, а также видеоэкрана и даже барабанного пластика, который увидят зрители на концертах тура “Символ Солнца”, создала художница Наталья Акимова.




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