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*Melnitsa*



14 мар 2021 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

12 дек 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

19 окт 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

15 окт 2016 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

3 сен 2016 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

13 окт 2015 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

8 окт 2015 : 		 Трек-лист нового альбома МЕЛЬНИЦА

21 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома группы МЕЛЬНИЦА

10 окт 2014 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

29 дек 2012 : 		 Новое видео МЕЛЬНИЦА

28 апр 2008 : 		 Сольный проект Алевтины (ex-МЕЛЬНИЦА)

30 ноя 2007 : 		 Из группы МЕЛЬНИЦА ушла вторая вокалистка

28 июн 2007 : 		 Группу МЕЛЬНИЦА покинул гитарист

12 авг 2005 : 		 МЕЛЬНИЦА на радио

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Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания


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"Манускрипт", новая работа группы МЕЛЬНИЦА, доступна для прослушивания ниже. В делюкс-версию релиза вошли комментарии от лидера группы, Хелависы.




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