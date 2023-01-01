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RU Новости
*Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ 19
*Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 4
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 3
*Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания 2
*Новое видео CULT BLACK VENUS 1
*Кавер-версия Dark Princess от ROSA INFRA 1
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*Андрей Князев в новой песне группы ЭПИДЕМИЯ 19
*Новый ЕР группы МЁРТВАЯ ВЕРА доступен для прослушивания 4
*Новый альбом группы ПОЛИКЛИНИКА доступен для прослушивания 3
*Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания 2
*Новое видео CULT BLACK VENUS 1
[= ||| все новости группы



*

Melnitsa

*



1 ноя 2023 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

20 окт 2023 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

9 сен 2022 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

10 июн 2022 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

14 мар 2021 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

12 дек 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

19 окт 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

15 окт 2016 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

3 сен 2016 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

13 окт 2015 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

8 окт 2015 : 		 Трек-лист нового альбома МЕЛЬНИЦА

21 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома группы МЕЛЬНИЦА

10 окт 2014 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

29 дек 2012 : 		 Новое видео МЕЛЬНИЦА

28 апр 2008 : 		 Сольный проект Алевтины (ex-МЕЛЬНИЦА)

30 ноя 2007 : 		 Из группы МЕЛЬНИЦА ушла вторая вокалистка

28 июн 2007 : 		 Группу МЕЛЬНИЦА покинул гитарист

12 авг 2005 : 		 МЕЛЬНИЦА на радио
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|||| сегодня

Новое видео группы МЕЛЬНИЦА



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Оберег, новое видео группы МЕЛЬНИЦА, доступно для просмотра ниже.




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