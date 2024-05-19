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Новая песня ROSA INFRA
33
Группа КИПЕЛОВ поздравляет с Днем Победы
19
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
8
Вокалист группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ спелся с RONNIE ROMERO
3
Новая песня РОМАНА ЗАХАРОВА
3
Концертное видео GLOOSH
1
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Новая песня ROSA INFRA
33
Группа КИПЕЛОВ поздравляет с Днем Победы
19
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
8
Вокалист группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ спелся с RONNIE ROMERO
3
Новая песня РОМАНА ЗАХАРОВА
3
все новости группы
Melnitsa
Россия
Folk Rock
http://www.melnitsa.info
VK.com:
http://vk.com/melnitsafan
18 май 2024
:
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
1 ноя 2023
:
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
20 окт 2023
:
Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания
9 сен 2022
:
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
10 июн 2022
:
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
14 мар 2021
:
Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания
12 дек 2020
:
Новая песня группы МЕЛЬНИЦА
19 окт 2020
:
Новая песня группы МЕЛЬНИЦА
15 окт 2016
:
Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания
3 сен 2016
:
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
13 окт 2015
:
Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания
8 окт 2015
:
Трек-лист нового альбома МЕЛЬНИЦА
21 сен 2015
:
Обложка нового альбома группы МЕЛЬНИЦА
10 окт 2014
:
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
29 дек 2012
:
Новое видео МЕЛЬНИЦА
28 апр 2008
:
Сольный проект Алевтины (ex-МЕЛЬНИЦА)
30 ноя 2007
:
Из группы МЕЛЬНИЦА ушла вторая вокалистка
28 июн 2007
:
Группу МЕЛЬНИЦА покинул гитарист
12 авг 2005
:
МЕЛЬНИЦА на радио
18 май 2024
Новое видео группы МЕЛЬНИЦА
Царевич, новое видео группы МЕЛЬНИЦА, доступно для просмотра ниже.
http://www.melnitsa.info
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8
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19 май 2024
O
Oloir
Насколько же это по-стариковски, увы, в плохом смысле слова.
И насколько же круты они были в начале нулевых.
Впрочем, не зигуют, уже на этом спасибо.
2
1
19 май 2024
O
Old Nothing
М У С О Р
19 май 2024
F
Fo0x
Офигеть, седая Хелависа превращается в Бурановскую бабушку. Не такими я запомнил их в юности
19 май 2024
gravitgroove
Так у них и ранее было подобного немало. Я имею ввиду контент чисто под грушинский фестиваль.
1
19 май 2024
olly71
Зато ТАКОЙ клип можно хоть первому каналу да хоть в спокойной ночи малыши показывать. Для бабушек и домохозяек. Песня в принципе норм.
19 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Хорошая реклама Apple Pencil.
19 май 2024
C
Crane76
Какая же унылость для пенсионеров, им бы на разогреве кадышевой выступать
19 май 2024
Corpsegrinder04
Пришло время переименовываться в "Задница".
просмотров: 1450
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Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
И насколько же круты они были в начале нулевых.
Впрочем, не зигуют, уже на этом спасибо.