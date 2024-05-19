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*Новая песня ROSA INFRA 33
*Группа КИПЕЛОВ поздравляет с Днем Победы 19
*Новое видео группы МЕЛЬНИЦА 8
*Вокалист группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ спелся с RONNIE ROMERO 3
*Новая песня РОМАНА ЗАХАРОВА 3
[= ||| все новости группы



*

Melnitsa

*



18 май 2024 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

1 ноя 2023 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

20 окт 2023 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

9 сен 2022 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

10 июн 2022 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

14 мар 2021 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

12 дек 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

19 окт 2020 : 		 Новая песня группы МЕЛЬНИЦА

15 окт 2016 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

3 сен 2016 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

13 окт 2015 : 		 Новый альбом группы МЕЛЬНИЦА доступен для прослушивания

8 окт 2015 : 		 Трек-лист нового альбома МЕЛЬНИЦА

21 сен 2015 : 		 Обложка нового альбома группы МЕЛЬНИЦА

10 окт 2014 : 		 Новое видео группы МЕЛЬНИЦА

29 дек 2012 : 		 Новое видео МЕЛЬНИЦА

28 апр 2008 : 		 Сольный проект Алевтины (ex-МЕЛЬНИЦА)

30 ноя 2007 : 		 Из группы МЕЛЬНИЦА ушла вторая вокалистка

28 июн 2007 : 		 Группу МЕЛЬНИЦА покинул гитарист

12 авг 2005 : 		 МЕЛЬНИЦА на радио
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|||| 18 май 2024

Новое видео группы МЕЛЬНИЦА



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Царевич, новое видео группы МЕЛЬНИЦА, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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19 май 2024
O
Oloir
Насколько же это по-стариковски, увы, в плохом смысле слова.
И насколько же круты они были в начале нулевых.
Впрочем, не зигуют, уже на этом спасибо.
Like!2  Dislike!1
19 май 2024
F
Fo0x
Офигеть, седая Хелависа превращается в Бурановскую бабушку. Не такими я запомнил их в юности
19 май 2024
gravitgroove
Так у них и ранее было подобного немало. Я имею ввиду контент чисто под грушинский фестиваль.
  Dislike!1
19 май 2024
olly71
Зато ТАКОЙ клип можно хоть первому каналу да хоть в спокойной ночи малыши показывать. Для бабушек и домохозяек. Песня в принципе норм.
19 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Хорошая реклама Apple Pencil.
19 май 2024
C
Crane76
Какая же унылость для пенсионеров, им бы на разогреве кадышевой выступать
19 май 2024
Corpsegrinder04
Пришло время переименовываться в "Задница".

просмотров: 1450

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