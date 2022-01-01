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*Новое видео IMPERIAL AGE 17
*ВИТАЛИЙ ДУБИНИН представил трек-лист дебютного альбома 11
*Видео с текстом от 𝓮𝓿𝓮𝓻x... 6
*Новый ЕР DEPRIVATION доступен для прослушивания 6
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Melnitsa

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Новое видео группы МЕЛЬНИЦА



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Кощей, новое видео группы МЕЛЬНИЦА, доступно для просмотра ниже.

Хелависа: «Идея песни возникла у меня ровно год назад, в прошлом мае, во время десятидневной военной операции между Израилем и Сектором Газа, которую одна сторона называла «Страж стен», а другая — «Меч Иерусалима». Между побегами в бомбоубежище я насмотрелась на красивые разрывы над морем, похожие на монстров-светлячков, и все это транслировала бессменному соавтору Ольге.

Когда ракетные обстрелы завершились и мысли начали оформляться в строчки, мы поняли, что нам нужен новый лирический герой - возможно, это Одиссей, приплывший из левантийского мира «Манускрипта», а может быть, и Кащей, висящий на цепях в подвале у Марьи Моревны с явно взрослыми целями. И таким образом история войны и смерти обросла бытовым колдовством и, как всегда, превратилась в историю победы жизни и любви.

Интересно, что изначально написала я песню под фортепиано, но мы решили не продолжать грифоньи эксперименты, и Сергей, можно сказать, весь вложился в очень сильный и запоминающийся рифф, на котором строится песня. В нем есть и треск электрических разрядов, и рокот глубинных волн, и даже немного пения (или воя?) сирен.

Для нас «Кащей» — это шаг к новому материалу и новому звучанию, практически формообразующая песня этого сезона».




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