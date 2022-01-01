сегодня



Новое видео группы МЕЛЬНИЦА



Кощей, новое видео группы МЕЛЬНИЦА, доступно для просмотра ниже.



Хелависа: «Идея песни возникла у меня ровно год назад, в прошлом мае, во время десятидневной военной операции между Израилем и Сектором Газа, которую одна сторона называла «Страж стен», а другая — «Меч Иерусалима». Между побегами в бомбоубежище я насмотрелась на красивые разрывы над морем, похожие на монстров-светлячков, и все это транслировала бессменному соавтору Ольге.



Когда ракетные обстрелы завершились и мысли начали оформляться в строчки, мы поняли, что нам нужен новый лирический герой - возможно, это Одиссей, приплывший из левантийского мира «Манускрипта», а может быть, и Кащей, висящий на цепях в подвале у Марьи Моревны с явно взрослыми целями. И таким образом история войны и смерти обросла бытовым колдовством и, как всегда, превратилась в историю победы жизни и любви.



Интересно, что изначально написала я песню под фортепиано, но мы решили не продолжать грифоньи эксперименты, и Сергей, можно сказать, весь вложился в очень сильный и запоминающийся рифф, на котором строится песня. В нем есть и треск электрических разрядов, и рокот глубинных волн, и даже немного пения (или воя?) сирен.



Для нас «Кащей» — это шаг к новому материалу и новому звучанию, практически формообразующая песня этого сезона». http://www.melnitsa.net







+0 -0



просмотров: 123

