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Обложка и трек-лист нового альбома OBLIVION MACHINE



OBLIVION MACHINE опубликовали обложку и треклист нового альбома под названием "Око дня":



01. Аврора

02. Огонь

03. Деволюция

04. Пути

05. Завтра

06. Истоки

07. Смерть

08. Двойник

09. Зов

10. Иго

11. Ностальгия

12. Океан



Выход альбома запланирован на лето этого года.





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