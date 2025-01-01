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Oblivion Machine

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Обложка и трек-лист нового альбома OBLIVION MACHINE



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OBLIVION MACHINE опубликовали обложку и треклист нового альбома под названием "Око дня":

01. Аврора
02. Огонь
03. Деволюция
04. Пути
05. Завтра
06. Истоки
07. Смерть
08. Двойник
09. Зов
10. Иго
11. Ностальгия
12. Океан

Выход альбома запланирован на лето этого года.



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