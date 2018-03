сегодня



Новое видео BREACH OF SILENCE Австралийская группа BREACH OF SILENCE опубликовала видео на заглавный трек из своего последнего альбома "Secrets". Продюсером был Fredrik Nordstrom (Bring Me The Horizon, Arch Enemy, In Flames), а в качестве режиссёра выступил Matt Donaldson.











