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*Abscess*



10 май 2018 : 		 Винил ABSCESS выйдет летом

13 янв 2011 : 		 Дебют ABSCESS выйдет на виниле

3 июн 2010 : 		 ABSCESS распадаются, AUTOPSY реформируются

23 янв 2010 : 		 Обложка и семплы нового альбома ABSCESS

8 янв 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ABSCESS

30 окт 2009 : 		 ABSCESS завершили запись альбома

11 янв 2007 : 		 ABSCESS выпустят новый альбом в марте

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|||| 10 май 2018

Винил ABSCESS выйдет летом

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29 июня Horror Pain Gore Death Productions впервые на виниле выпустят альбом ABSCESS "Horrorhammer" тиражом в 150 копий на голубом виниле с открыткой, кольцом и подвеской с глазом и новыми комментариями от Chris'a Reifert'a:

“Drink The Filth”
“New Diseases”
“Poison Messiah”
“Another Private Hell”
“Exterminate”
“When Witches Burn”
“Four Grey Walls”
“Beneath A Blood Red Sun”
“Horrorhammer”
“Hellhole”
“March Of The Plague”
“The Eternal Pyre”

ABSCESS Featuring AUTOPSY Members - Horrorhammer Album To Be Reissued On Vinyl






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