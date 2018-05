10 май 2018



Винил ABSCESS выйдет летом 29 июня Horror Pain Gore Death Productions впервые на виниле выпустят альбом ABSCESS "Horrorhammer" тиражом в 150 копий на голубом виниле с открыткой, кольцом и подвеской с глазом и новыми комментариями от Chris'a Reifert'a:



“Drink The Filth”

“New Diseases”

“Poison Messiah”

“Another Private Hell”

“Exterminate”

“When Witches Burn”

“Four Grey Walls”

“Beneath A Blood Red Sun”

“Horrorhammer”

“Hellhole”

“March Of The Plague”

“The Eternal Pyre”















