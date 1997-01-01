Винил ABSCESS выйдет летом

29 июня Horror Pain Gore Death Productions впервые на виниле выпустят альбом ABSCESS "Horrorhammer" тиражом в 150 копий на голубом виниле с открыткой, кольцом и подвеской с глазом и новыми комментариями от Chris'a Reifert'a:
“Drink The Filth”
“New Diseases”
“Poison Messiah”
“Another Private Hell”
“Exterminate”
“When Witches Burn”
“Four Grey Walls”
“Beneath A Blood Red Sun”
“Horrorhammer”
“Hellhole”
“March Of The Plague”
“The Eternal Pyre”
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).