14 сен 2018



MICHAEL SCHENKER : «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах» MICHAEL SCHENKER и Pete Way подтвердили, что не примут участие в юбилее UFO.



В интервью Classic Rock Schenker сказал:



«Группы типа UFO или SCORPIONS просто стараются одурачить аудиторию, и я не из этой тусовки. Всё это стало трендом: объявить прощальные гастроли и собрать побольше, и эти группы идут на подобный шаг, потому что иначе они просто никому не нужны. Для меня UFO существует только в составе пяти оригинальных музыкантов и продюсера Ron'a Nevison'a. Phil Mogg может сколько угодно называть нынешнюю группу UFO, но это не UFO».



Way написал на своей страничке:



«После активного внимания публики к словам Michael'a о том, что он не будет участвовать в юбилейном туре UFO, я хотел бы развеять все иллюзии (если их кто-то и испытывал), что и меня ждать в этом туре не имеет смысла. И этот факт не ясен из рекламы. Я же поеду в тур со своей новой группой — Paul Chapman [бывший участник UFO, который и заменил Schenker'a], к огромному сожалению, со мной не поедет, но для меня было удовольствием с ним встретиться. Я желаю UFO всего наилучшего и уверен, что поклонники хотели бы увидеть оригинальный состав, но лично для меня осталось только одно — RIP UFO».











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