14 сен 2018 :
|
MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»
17 авг 2018 :
|
Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
24 мар 2018 :
|
Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST
28 фев 2018 :
|
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
14 фев 2018 :
|
MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме
9 фев 2018 :
|
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST
4 фев 2018 :
|
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
24 янв 2018 :
|
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST
23 янв 2018 :
|
MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA
1 дек 2017 :
|
Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST
1 ноя 2017 :
|
Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году
27 окт 2017 :
|
Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST
28 июн 2017 :
|
MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST
10 янв 2017 :
|
Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной
30 авг 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
25 июл 2016 :
|
RUDOLF SCHENKER любит своего брата
15 июн 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»
14 июн 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY
19 май 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»
16 май 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»
7 апр 2016 :
|
Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER
6 апр 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае
24 мар 2016 :
|
GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER
26 янв 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD
22 янв 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS
6 янв 2016 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK выпустит сингл
22 дек 2015 :
|
Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
30 ноя 2015 :
|
Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
24 окт 2015 :
|
Новое видео MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK
1 окт 2015 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK планируют выпуск DVD
27 май 2015 :
|
Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
5 май 2015 :
|
Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MICHAEL SCHENKER
30 апр 2015 :
|
Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
20 апр 2015 :
|
KIRK HAMMETT джемует с MICHAEL SCHENKER
10 апр 2015 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполняет UFO
2 мар 2015 :
|
Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
13 янв 2015 :
|
Детали нового альбома MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK
1 янв 2015 :
|
Сын MICHAEL'a SCHENKER'a присоединился к отцу на сцене
26 ноя 2014 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
23 ноя 2014 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили 'Lord Of The Lost And Lonely'
22 ноя 2014 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
9 ноя 2014 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню
2 сен 2014 :
|
У MICHAEL'я SCHENKER'a украли гитары
13 авг 2014 :
|
MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK записывают новый альбом
13 ноя 2013 :
|
Семплы новых песен MICHAEL SCHENKER
9 ноя 2013 :
|
Новая песня MICHAEL SCHENKER
10 окт 2013 :
|
Новая песня MICHAEL SCHENKER
22 июн 2013 :
|
MICHAEL SCHENKER, ULI JON ROTH исполняют SCORPIONS
30 май 2013 :
|
MICHAEL SCHENKER исполнил новую песню
28 май 2013 :
|
HERMAN RAREBELL о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он трезв, как стёклышко»
4 апр 2013 :
|
MICHAEL SCHENKER на первом канале
16 мар 2013 :
|
MICHAEL SCHENKER записывает новый альбом
22 янв 2013 :
|
MICHAEL SCHENKER назвал имя нового альбома
4 дек 2012 :
|
Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO с MICHAEL SCHENKER
13 ноя 2012 :
|
Специальный сайт к новому релизу MICHAEL SCHENKER GROUP
10 ноя 2012 :
|
Трейлер нового DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
3 ноя 2012 :
|
Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет в декабре
29 окт 2012 :
|
MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
12 окт 2012 :
|
MICHAEL SCHENKER: видео с выступления
14 май 2012 :
|
MICHAEL SCHENKER сняли концерт для DVD
5 май 2012 :
|
SCHENKER, RAREBELL, BUCHHOLZ исполнили классику MSG, UFO, SCORPIONS
26 авг 2011 :
|
Детали нового альбома MICHAEL'я SCHENKER'a “Temple of Rock”
24 авг 2011 :
|
MICHAEL SCHENKER: Новый трек
19 июл 2011 :
|
Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER
23 июн 2011 :
|
SLASH Не будет участвовать в записи нового альбома MICHAEL SCHENKER
26 май 2011 :
|
MICHAEL SCHENKER выпустит новый альбом в июле
4 янв 2010 :
|
Инстирументальный диск от MICHAEL'a SCHENKER'a
18 ноя 2009 :
|
Новый DVD Michael'я Schenker'a
20 ноя 2003 :
|
MICHAEL SCHENKER записал demo
10 июн 2003 :
|
Новый проект MICHAEL`а SCHENKER`а
StygianSaviour
До чего же завистливый дяденька с манией величия.
Benji Marshall
Tom Sawyer
Flashback
Flashback
Значительно музыкально интереснее, это точно. Насчет популярности на сегодняшний день - не интересовался.
"Местный ебантяй типа Лозы."
Этот ебантяй практически соосновал одну и вывел на мировой уровень другую из упоминаемых в новости групп.
Очень авторитетный музыкант. Посмотри его дискографию. О чем ты вообще? Какой Лоза?
sibterminator
Hellg
and3223r
decided
Blindman
Gustaff
Blackout 74
Flashback
Ну... нетъ!
Я вот тоже самое могу сказать про Mötley Crüe, просто музыкальная хуита какая то. А смотри, как популярны.
Всё вкусовщина.
and3223r
Дело в том, что Мишаня-музыкант и Мишаня-балабол - это два разных человека, или единая, но биполярная сущность. В таланте ему не откажешь. Агрессивно интересен в сложении музыки, в технике исполнения очень и очень хорош, отличный звук. Во времена, когда не было интернета и журналов было хуй достать, как-то почитатели музла меньше были озабочены тем, что вылетает изо рта музыкантов вне сцены. А сейчас (я ж не говорю, что это плохо) поржать можно:)
Но что изменилось в целом (с появлением инета и ввозом тонн макулатуры), и что наверное, главное - ореол божественности тускнеет, боги-музыканты все больше обретают человеческие черты. Я, вот, хер его знает, хорошо это или плохо, и надо ли это вообще пропускать через сию антиномию. Да пусть треплются, о чем хотят. Давайте хорошее музло, господа музыканты, и, как говорится, пиздите потом, о чем хотите!:))
Tom Sawyer
Blindman
Flashback
А UFO прошли? Дохуя хитов их знаешь? Кроме "Доктора" которого Шенкер на каждом концерте исполняет?
Скорпионс последний свой значимый альбом выпустили в 93-м. Всё что позже уже сугубо для фанатов команды. Народ в массе своей идёт на их концерты слушать Стил Ловин Ю и Рок Лайк Хурикен, а не песни с Хуманити.
"Несет он дичь, как Лоза"
Да, он пьяница и наркоман. С беспонтовым характером, как и большинство творческих личностей. В залупе на брата. У Лозы те же проблемы?
"Он просто скучный"
Как для меня Металлика, например. Но я не ставлю под сомнение их важность для рок сцены.
Господа, все мы понимаем, что высказывания его не красивы и не объективны. Он не прав. Но я за то, что бы не проводить параллели между наркотическим и алкогольным бредом и творчеством.
Повторюсь, мне на сегодняшний день Шенкер интереснее УФО и Скорпионс, даже вместе взятых. А Вам просто обидно за Скорпионс.
Aiming High
MisterKiska
MisterKiska
Carcharodon
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).