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*Michael Schenker*



14 сен 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»

17 авг 2018 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

24 мар 2018 : 		 Позиции в чартах MICHAEL SCHENKER FEST

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

14 фев 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER об участии гитариста METALLICA на новом альбоме

9 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER FEST

4 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

24 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST

23 янв 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA

1 дек 2017 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

1 ноя 2017 : 		 Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году

27 окт 2017 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

28 июн 2017 : 		 MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST

10 янв 2017 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной

30 авг 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

25 июл 2016 : 		 RUDOLF SCHENKER любит своего брата

15 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»

14 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

19 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»

16 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»

7 апр 2016 : 		 Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER

6 апр 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае

24 мар 2016 : 		 GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER

26 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD

22 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS

6 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK выпустит сингл

22 дек 2015 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

30 ноя 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

24 окт 2015 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK

1 окт 2015 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK планируют выпуск DVD

27 май 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

5 май 2015 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MICHAEL SCHENKER

30 апр 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

20 апр 2015 : 		 KIRK HAMMETT джемует с MICHAEL SCHENKER

10 апр 2015 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполняет UFO

2 мар 2015 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

13 янв 2015 : 		 Детали нового альбома MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

1 янв 2015 : 		 Сын MICHAEL'a SCHENKER'a присоединился к отцу на сцене

26 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню

23 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили 'Lord Of The Lost And Lonely'

22 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню

9 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню

2 сен 2014 : 		 У MICHAEL'я SCHENKER'a украли гитары

13 авг 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK записывают новый альбом

13 ноя 2013 : 		 Семплы новых песен MICHAEL SCHENKER

9 ноя 2013 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER

10 окт 2013 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER

22 июн 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER, ULI JON ROTH исполняют SCORPIONS

30 май 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER исполнил новую песню

28 май 2013 : 		 HERMAN RAREBELL о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он трезв, как стёклышко»

4 апр 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER на первом канале

16 мар 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER записывает новый альбом

22 янв 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER назвал имя нового альбома

4 дек 2012 : 		 Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO с MICHAEL SCHENKER

13 ноя 2012 : 		 Специальный сайт к новому релизу MICHAEL SCHENKER GROUP

10 ноя 2012 : 		 Трейлер нового DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

3 ноя 2012 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет в декабре

29 окт 2012 : 		 MICHAEL SCHENKER: видео с выступления

12 окт 2012 : 		 MICHAEL SCHENKER: видео с выступления

14 май 2012 : 		 MICHAEL SCHENKER сняли концерт для DVD

5 май 2012 : 		 SCHENKER, RAREBELL, BUCHHOLZ исполнили классику MSG, UFO, SCORPIONS

26 авг 2011 : 		 Детали нового альбома MICHAEL'я SCHENKER'a “Temple of Rock”

24 авг 2011 : 		 MICHAEL SCHENKER: Новый трек

19 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER

23 июн 2011 : 		 SLASH Не будет участвовать в записи нового альбома MICHAEL SCHENKER

26 май 2011 : 		 MICHAEL SCHENKER выпустит новый альбом в июле

4 янв 2010 : 		 Инстирументальный диск от MICHAEL'a SCHENKER'a

18 ноя 2009 : 		 Новый DVD Michael'я Schenker'a

20 ноя 2003 : 		 MICHAEL SCHENKER записал demo

10 июн 2003 : 		 Новый проект MICHAEL`а SCHENKER`а

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|||| 14 сен 2018

MICHAEL SCHENKER: «UFO и SCORPIONS просто дурачат народ объявлениями о прощальных турах»

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MICHAEL SCHENKER и Pete Way подтвердили, что не примут участие в юбилее UFO.

В интервью Classic Rock Schenker сказал:

«Группы типа UFO или SCORPIONS просто стараются одурачить аудиторию, и я не из этой тусовки. Всё это стало трендом: объявить прощальные гастроли и собрать побольше, и эти группы идут на подобный шаг, потому что иначе они просто никому не нужны. Для меня UFO существует только в составе пяти оригинальных музыкантов и продюсера Ron'a Nevison'a. Phil Mogg может сколько угодно называть нынешнюю группу UFO, но это не UFO».

Way написал на своей страничке:

«После активного внимания публики к словам Michael'a о том, что он не будет участвовать в юбилейном туре UFO, я хотел бы развеять все иллюзии (если их кто-то и испытывал), что и меня ждать в этом туре не имеет смысла. И этот факт не ясен из рекламы. Я же поеду в тур со своей новой группой — Paul Chapman [бывший участник UFO, который и заменил Schenker'a], к огромному сожалению, со мной не поедет, но для меня было удовольствием с ним встретиться. Я желаю UFO всего наилучшего и уверен, что поклонники хотели бы увидеть оригинальный состав, но лично для меня осталось только одно — RIP UFO».



MICHAEL SCHENKER Slams UFO And SCORPIONS For



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КомментарииСкрыть/показать 21 )

StygianSaviour
14 сен 2018, 11:21		>эти группы идут на подобный шаг, потому что иначе они просто никому не нужны
До чего же завистливый дяденька с манией величия.

Benji Marshall
14 сен 2018, 11:38		сам михаэль, конечно, востребован куда больше, чем Скорпионз

Tom Sawyer
14 сен 2018, 11:42		Местный ебантяй типа Лозы.

Flashback
14 сен 2018, 12:31		Миша не завистливый. И не высокомерный. Он просто опять не трезв.

Flashback
14 сен 2018, 12:39		"сам михаэль, конечно, востребован куда больше, чем Скорпионз"

Значительно музыкально интереснее, это точно. Насчет популярности на сегодняшний день - не интересовался.


"Местный ебантяй типа Лозы."
Этот ебантяй практически соосновал одну и вывел на мировой уровень другую из упоминаемых в новости групп.
Очень авторитетный музыкант. Посмотри его дискографию. О чем ты вообще? Какой Лоза?

sibterminator
14 сен 2018, 12:57		Прочитал "UDO и SCORPIONS". Возможно сие и правда относится к крайним турам Диркшнайдера.

Hellg
14 сен 2018, 13:02		Тоже сначала прочитал как UDO)) Но оно и понятно, и те и другие немцы.

and3223r
14 сен 2018, 13:06		Ох, Мишаня... А худой такой - потому что пьёт и не закусывает.

decided
14 сен 2018, 13:13		Ну тут чистой воды зависть)) Никому не нужны , это конечно очь громко сказано)))

Darkside.ru MemberBlindman
14 сен 2018, 13:53		Насчет музыкальной интересности еще вопрос, не уверен, что из всего МСГ смог бы хотя б на пластинку наковырять нормальных песен, что еще больше лично меня убеждает, что весь его 3.14здешь про скорпов не более чем белая горячка. Единственное, за что ему спасибо — за McAuley Schenker Group, там случайно что-то сошлось, а дальше опять непролазное болото включая последний MSF

Gustaff
14 сен 2018, 15:49		А их звал кто-то в тур вообще?! Если нет то пошли нахуй, а если да то видимо денег завались, жируют сцуки!!!

Blackout 74
14 сен 2018, 15:52		Миша опять хрень несёт ))), вот завистливый дурачок )), не они первые не они последние, мало ли кто и что говорит, они творческие личности, вон Motley Crue уже новые песни пишут ))))) собрались в студии.

Flashback
14 сен 2018, 16:13		"не уверен, что из всего МСГ смог бы хотя б на пластинку наковырять нормальных песен"
Ну... нетъ!

Я вот тоже самое могу сказать про Mötley Crüe, просто музыкальная хуита какая то. А смотри, как популярны.
Всё вкусовщина.

and3223r
14 сен 2018, 19:22		Недавно переслушивал Assault Attack. Просто шикарен. Весь.
Дело в том, что Мишаня-музыкант и Мишаня-балабол - это два разных человека, или единая, но биполярная сущность. В таланте ему не откажешь. Агрессивно интересен в сложении музыки, в технике исполнения очень и очень хорош, отличный звук. Во времена, когда не было интернета и журналов было хуй достать, как-то почитатели музла меньше были озабочены тем, что вылетает изо рта музыкантов вне сцены. А сейчас (я ж не говорю, что это плохо) поржать можно:)
Но что изменилось в целом (с появлением инета и ввозом тонн макулатуры), и что наверное, главное - ореол божественности тускнеет, боги-музыканты все больше обретают человеческие черты. Я, вот, хер его знает, хорошо это или плохо, и надо ли это вообще пропускать через сию антиномию. Да пусть треплются, о чем хотят. Давайте хорошее музло, господа музыканты, и, как говорится, пиздите потом, о чем хотите!:))

Tom Sawyer
14 сен 2018, 23:57		Flashback, да мне похуй кого он там вывел. Заслуг его не умаляю, хотя об оных вообще не в курсе. Несет он дичь, как Лоза. Я вот к чему. А вообще все проверяется временем. Этот чувак испытание временем не прошел и ему лишь остается пездеть. C'est La Vie.

Darkside.ru MemberBlindman
15 сен 2018, 01:07		Flashback: ну... да. Он просто скучный, очень. И концерты у него скучные, увы. Просто рассказывать о том, как брат подлец и все украл и не придумать ни одного хита в отличие от брата, у которых их вагон... это как-то, странно, пусть будет так. Как музыкант и для музыкантов, он да, крут, но для обывателя... нахрен не сдался, даже за 500 р народу было не сказать, что миллионы

Flashback
15 сен 2018, 07:04		"этот чувак испытание временем не прошел"
А UFO прошли? Дохуя хитов их знаешь? Кроме "Доктора" которого Шенкер на каждом концерте исполняет?
Скорпионс последний свой значимый альбом выпустили в 93-м. Всё что позже уже сугубо для фанатов команды. Народ в массе своей идёт на их концерты слушать Стил Ловин Ю и Рок Лайк Хурикен, а не песни с Хуманити.

"Несет он дичь, как Лоза"
Да, он пьяница и наркоман. С беспонтовым характером, как и большинство творческих личностей. В залупе на брата. У Лозы те же проблемы?

"Он просто скучный"
Как для меня Металлика, например. Но я не ставлю под сомнение их важность для рок сцены.

Господа, все мы понимаем, что высказывания его не красивы и не объективны. Он не прав. Но я за то, что бы не проводить параллели между наркотическим и алкогольным бредом и творчеством.
Повторюсь, мне на сегодняшний день Шенкер интереснее УФО и Скорпионс, даже вместе взятых. А Вам просто обидно за Скорпионс.

Aiming High
15 сен 2018, 16:23		and3223r-золотые слова!

MisterKiska
16 сен 2018, 00:33		Шенкер этот ржачный) Увидел впервые клип про церковь - подумал что это реально прикол типа над митолом, троллинг)) Неужели это серьезно вообще??

MisterKiska
16 сен 2018, 00:37		Да он и наци, судя по свастонам ну ппц как таких терпят немцы я хз

Carcharodon
16 сен 2018, 12:08		Кто все эти люди? И что это за батя рок группы?


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