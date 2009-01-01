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Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной Гитарист RAMMSTEIN Paul Landers сказал, что группа рассчитывает на то, что альбом выйдет весной следующего года.



В прошлом месяце участники группы опубликовали отчёт из студии, где они трудятся над преемником работы 2009 года "Liebe ist für alle da", и сообщили о том, что пока ещё не получившая названия пластинка находится на финальной стадии производства.



Landers в свежем интервью для Music Radar немного рассказал о новом альбоме:



«Сейчас мы думаем, что новая запись выйдет следующей весной, и работа над ней велась следующим образом: мы сидели в одной комнате рядом друг с другом и играли.



Мы все были подключены к микшерскому пульту, и я подключил свой прототип PL1 напрямую. То же самое касается и других парней — у нашего барабанщика Christoph'a Schneider'a есть электронные барабаны, поэтому мы использовали всё это, чтобы вместе сыграть то, что придумали.



Это не было похоже на препродакшн, когда каждый участник занимался этим по одиночке — это была своего рода командная работа. Нам так понравилось, как всё звучало, поэтому мы решили сделать запись как единая творческая единица, как команда, а не как кучка парней, играющих каждый сам по себе».



Landers добавил: «Нужно посмотреть, что получится на записи, но основная идея заключается в том, что вы слышите, как играет группа. Можно сказать, что нас на это вдохновило наше живое звучание».



Landers и его коллега-гитарист Richard Kruspe ранее говорили в интервью для Metal Hammer, что целью в работе над седьмым студийным альбомом было «попробовать необычные методы, новые идеи и изменить подход, который обычно используется», а также сделать этот альбом «вехой» в их карьере.







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