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*Rammstein*



3 окт 2018 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

17 сен 2018 : 		 RAMMSTEIN заканчивают запись хоров

19 июн 2018 : 		 Новый студийный альбом RAMMSTEIN выйдет в этом году

16 апр 2018 : 		 RAMMSTEIN начали запись нового альбома

18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме

29 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

3 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

24 мар 2017 : 		 Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной

19 мар 2017 : 		 RAMMSTEIN посетили премьеру документального фильма

20 фев 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

21 янв 2017 : 		 RAMMSTEIN выпускают новый DVD

7 ноя 2016 : 		 Музыканты RAMMSTEIN джемуют с барабанщиком RED HOT CHILI PEPPERS

12 окт 2016 : 		 Сборник стихов вокалиста RAMMSTEIN будет выпущен на русском языке

31 авг 2016 : 		 RAMMSTEIN работают над новым материалом

19 июн 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

18 июн 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

12 июн 2016 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

4 июн 2016 : 		 RAMMSTEIN открыли летний тур

3 июн 2016 : 		 RAMMSTEIN исполнили новый трек

14 апр 2016 : 		 Гитарист RAMMSTEIN в новой песне Tomoyasu Hotei

11 апр 2016 : 		 RAMMSTEIN подали иск против правительственного учреждения Германии

4 ноя 2015 : 		 Трейлер нового бокс-сета RAMMSTEIN

14 окт 2015 : 		 Виниловый бокс-сет RAMMSTEIN в декабре

7 окт 2015 : 		 RAMMSTEIN вновь в деле!

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

25 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

16 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма RAMMSTEIN

26 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

14 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

14 авг 2015 : 		 Новый DVD RAMMSTEIN выйдет в сентябре

5 авг 2015 : 		 Трейлер от RAMMSTEIN

28 июн 2015 : 		 RAMMSTEIN соберутся в сентябре

29 окт 2014 : 		 Гитарист RAMMSTEIN RICHARD Z. KRUSPE: "Рок не мёртв, но он проходит стадию паршивого качества"

27 окт 2014 : 		 RICHARD KRUSPE не получал удовольствия от студийной работы c RAMMSTEIN

22 сен 2014 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «У нас нет планов на новый альбом или тур»

12 сен 2014 : 		 RAMMSTEIN взяли паузу

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN

30 июн 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN

18 апр 2013 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

22 мар 2013 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

12 янв 2013 : 		 Выход нового DVD RAMMSTEIN отложен

14 дек 2012 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 дек 2012 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

23 ноя 2012 : 		 RAMMSTEIN выпустят сборник клипов и новый сингл

21 сен 2012 : 		 RAMMSTEIN выступят на DOWNLOAD, WACKEN OPEN AIR

21 сен 2012 : 		 RAMMSTEIN - хедлайнер юбилейного фестиваля "Рок над Волгой"

29 авг 2012 : 		 Стрелок-подросток в Балтиморе был "одержим" RAMMSTEIN

23 мар 2012 : 		 RAMMSTEIN выступили с Marilyn'ом Manson'ом на ECHO 2012

17 фев 2012 : 		 APOCALYPTICA присоединилась на сцене к RAMMSTEIN

6 дек 2011 : 		 RAMMSTEIN удостоились «мавзолея» в Берлине

5 дек 2011 : 		 Промо-видео нового сборника RAMMSTEIN

19 ноя 2011 : 		 Рассказ о съемках нового видео RAMMSTEIN

11 ноя 2011 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 ноя 2011 : 		 Видео с первого концерта нового тура RAMMSTEIN

7 ноя 2011 : 		 Промо нового видео RAMMSTEIN

29 окт 2011 : 		 Компиляция RAMMSTEIN выйдет в декабре

27 окт 2011 : 		 Новый сингл RAMMSTEIN выйдет в ноябре

26 авг 2011 : 		 DEATHSTARS на разогреве у RAMMSTEIN

17 июн 2011 : 		 Лучшее от RAMMSTEIN

22 май 2011 : 		 RAMMSTEIN в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 май 2011 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

21 апр 2011 : 		 RAMMSTEIN получили Golden Gods Awards

20 дек 2010 : 		 RAMMSTEIN планируют выпуск DVD и сборника лучших вещей

12 дек 2010 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 окт 2010 : 		 Концерт RAMMSTEIN в Нью-Йорке распродан за 30 минут

23 апр 2010 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

24 фев 2010 : 		 RAMMSTEIN записали «Pussy» для русских

30 янв 2010 : 		 Новый сингл RAMMSTEIN

21 янв 2010 : 		 Очередной концерт RAMMSTEIN будет подвергнут цензуре?

21 дек 2009 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

23 ноя 2009 : 		 Paul Landers (RAMMSTEIN): «У нас настолько дурная репутация в Германии, что хуже где-либо в другом месте она быть уже не может»

17 ноя 2009 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

10 ноя 2009 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN попал в список запрещённых в Германии

29 окт 2009 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN попал в 20 лучших

23 окт 2009 : 		 Закулисные съёмки нового видео RAMMSTEIN

29 сен 2009 : 		 Бокс-сет RAMMSTEIN

29 сен 2009 : 		 Гитарист RAMMSTEIN рассказал о клипе на песню "Pussy"

24 сен 2009 : 		 Бонус-треки к новому альбому RAMMSTEIN

16 сен 2009 : 		 Новый клип RAMMSTEIN "Pussy" в сети

9 сен 2009 : 		 Подробности о новом альбоме RAMMSTEIN

8 сен 2009 : 		 Обложка нового сингла RAMMSTEIN

2 сен 2009 : 		 Первый сингл RAMMSTEIN выйдет в этом месяце

28 авг 2009 : 		 Еще один потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN

20 авг 2009 : 		 Потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN

20 июл 2009 : 		 Новая песня RAMMSTEIN просочилась в сеть

24 апр 2009 : 		 Новости о новом альбоме RAMMSTEIN

19 фев 2009 : 		 RAMMSTEIN начнут микширование в марте

31 дек 2008 : 		 RAMMSTEIN завершили первый этап записи

24 ноя 2008 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет не раньше осени

18 ноя 2008 : 		 RAMMSTEIN в студии

30 ноя 2007 : 		 Гитарист RAMMSTEIN о своем проекте EMIGRATE

18 июл 2007 : 		 Менеджмент RAMMSTEIN опроверг информацию об уходе вокалиста

25 май 2007 : 		 RAMMSTEIN приступили к записи нового альбома

16 мар 2007 : 		 RAMMSTEIN номинированы на German ECHO Award

23 окт 2006 : 		 Подробности о DVD RAMMSTEIN "Völkerball"

17 окт 2006 : 		 RAMMSTEIN выпустят DVD в ноябре

6 сен 2006 : 		 RAMMSTEIN: Новый DVD на подходе

5 фев 2006 : 		 RAMMSTEIN: обложка и трек-лист сингла "Mann Gegen Mann"

29 янв 2006 : 		 RAMMSTEIN: сингл "Mann Gegen Mann" выйдет в марте

16 дек 2005 : 		 RAMMSTEIN: полная версия 'Rosenrot' в сети

15 окт 2005 : 		 RAMMSTEIN готовят клип "Mann Gegen Mann"

6 окт 2005 : 		 RAMMSTEIN: детали о новом альбоме

22 сен 2005 : 		 Новое видео RAMMSTEIN в сети

8 сен 2005 : 		 RAMMSTEIN: новые сэмплы

20 авг 2005 : 		 RAMMSTEIN обьявили название нового альбома

28 июн 2005 : 		 RAMMSTEIN: новые подробности о "Reise, Reise (Vol.2)"

15 июн 2005 : 		 RAMMSTEIN: новый альбом уже в сентябре

3 май 2005 : 		 RAMMSTEIN: японский релиз "Reise, Reise"

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Новый альбом RAMMSTEIN выйдет весной

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Гитарист RAMMSTEIN Paul Landers сказал, что группа рассчитывает на то, что альбом выйдет весной следующего года.

В прошлом месяце участники группы опубликовали отчёт из студии, где они трудятся над преемником работы 2009 года "Liebe ist für alle da", и сообщили о том, что пока ещё не получившая названия пластинка находится на финальной стадии производства.

Landers в свежем интервью для Music Radar немного рассказал о новом альбоме:

«Сейчас мы думаем, что новая запись выйдет следующей весной, и работа над ней велась следующим образом: мы сидели в одной комнате рядом друг с другом и играли.

Мы все были подключены к микшерскому пульту, и я подключил свой прототип PL1 напрямую. То же самое касается и других парней — у нашего барабанщика Christoph'a Schneider'a есть электронные барабаны, поэтому мы использовали всё это, чтобы вместе сыграть то, что придумали.

Это не было похоже на препродакшн, когда каждый участник занимался этим по одиночке — это была своего рода командная работа. Нам так понравилось, как всё звучало, поэтому мы решили сделать запись как единая творческая единица, как команда, а не как кучка парней, играющих каждый сам по себе».

Landers добавил: «Нужно посмотреть, что получится на записи, но основная идея заключается в том, что вы слышите, как играет группа. Можно сказать, что нас на это вдохновило наше живое звучание».

Landers и его коллега-гитарист Richard Kruspe ранее говорили в интервью для Metal Hammer, что целью в работе над седьмым студийным альбомом было «попробовать необычные методы, новые идеи и изменить подход, который обычно используется», а также сделать этот альбом «вехой» в их карьере.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

SnakeZ
3 окт 2018, 17:32		Жду с нетерпением! А пока сходим в декабре посмотрим, что там придумал дядька Lindemann.

Kliops144
3 окт 2018, 18:11		Мда, почти 10 лет перерыв выходит. Может, подход совместного джема как-то обновит звучание. Предшественник был весьма неплох, но хотелось бы услышать что-то более облегченное и динамичное а-ля Sehnsucht (конечно, без производства на коленке с компом), а не медленное утяжеленное долбилово, которое только Линдеман и вытягивает.

limp-be
3 окт 2018, 19:13		Блин долго... рассчитывал на осень((

Exterminator
3 окт 2018, 20:07		Еще пол года, ёклмн..


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