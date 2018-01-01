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Rammstein

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RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре



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Немецкие индастриал-металлисты RAMMSTEIN вносят финальные штрихи в свой долгожданный альбом, выход которого намечен на начало 2019 года. Новый материал будет проходить сведение в середине декабря в лос-анджелесской студии при поддержке Rich'a Costey, американского продюсера, ранее работавшего с MUSE, RAGE AGAINST THE MACHINE, FRANZ FERDINAND и многими другими.

Гитарист RAMMSTEIN Richard Z. Kruspe сказал, что он «очень гордится» новым альбомом группы, его запись «почти завершена», и остались только «последние штрихи, мелкие доработки там и тут».

По поводу музыкального направления нового диска RAMMSTEIN Kruspe сказал следующее:

«Процесс работы над этой записью был для меня очень радостным, потому что мы смогли вернуть то уважение, которое было утрачено ранее. Это напомнило мне о том, где мы сейчас находимся, и то, с чего начинались RAMMSTEIN. Что касается музыки, я считаю, что палитра более богатая, когда дело доходит до гармоний и мелодий. Я пытался уделить внимание именно этому аспекту, потому что ранее, каждый раз, когда кто-то говорил о RAMMSTEIN, всё сводилось к шоу и огню. Никто по-настоящему не говорил о музыке, что для меня как композитора словно пощёчина. Для меня также было важно, чтобы мы в музыкальном плане сделали шаг вперёд. Это как RAMMSTEIN в формате 3D, я бы так сказал».

Kruspe также заявил, что группа готовится к туру, который начнётся в 2019 году и продлится в течение следующих трёх лет.



RAMMSTEIN To Mix New Album In December; Three-Year Tour To Kick Off In 2019




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