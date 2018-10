сегодня



Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN MARTY FRIEDMAN девятнадцатого октября на Prosthetic Records выпустит новый концертный релиз, "One Bad M.F. Live!!", фрагмент из которого, исполнение "Kaeritakunatta Yo", доступно ниже. Запись материала проходила четырнадцатого апреля в рамках "Guitarfest 2018" в Centro Cultural Roberto Cantoral, Mexico City:



01. Street Demon



02. Elixir



03. Amagi Goe



04. Inferno



05. Self Pollution



06. Devil Take Tomorrow



07. Mutation Medley (featuring "Asche zu Asche", "My Oh My", "Forbidden City", "Tornado Of Souls")



08. Ripped



09. Whiteworm



10. Undertow



11. Dragon Mistress



12. Kaeritakunatta Yo































